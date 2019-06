Nuevo entrenador en siete días

Solo continuarán cinco o seis jugadores de la actual plantilla.

El nuevo proyecto del UCAM Murcia CF arrancó ayer de forma oficial. En una rueda de prensa enmarcada por la ya anunciada renovación hasta 2021 del director deportivo, Pedro Reverte, el propio encargado de la parcela organizativa de la plantilla y el cuerpo técnico esgrimió la hoja de ruta a seguir en los próximos días por el club universitario de cara a la próxima temporada.

El primer paso a dar pasa por desvelar el nombre del técnico, el cual, según afirmó el propio Reverte, esperan dar a conocer «la próxima semana, el martes o el miércoles». Para el directivo universitario, es esencial reunirse con el entrenador que concluyó la temporada, el andaluz Juan Merino, quien estuvo al frente del equipo las tres últimas jornadas del campeonato.

Pese a que todo apunta a que Merino no continuará, el UCAM y el preparador sevillano acordaron reunirse para tratar este asunto una vez se confirmara la continuidad de Reverte al frente del proyecto.

No obstante, y pese a la amplia batería de nombres que han salido a la palestra, el club todavía no ha decidido nada. Lo que sí parece claro es que quieren contar con una mínima base de la actual plantilla, cuatro o cinco jugadores -más Chavero, el único que tiene contrato en vigor- a los que el club les ha ofrecido continuar en el club durante una temporada más. Mantener a hombres como Gurdiel, Toni Arranz o Luis Fernández es prioridad para una entidad que aún no ha decidido con qué presupuesto contará para armar el nuevo equipo.

Son muchos los interrogantes que el UCAM Murcia deberá ir aclarando durante el próximo mes, momento en el que arrancará la pretemporada.

Eso sí, hay un par de premisas que, según avanzó Reverte, van a ser innegociables para el próximo proyecto: «Queremos armar una plantilla de unos veinte futbolistas, para poder hacer contrato a algunos jugadores del filial». Entre esos posbiles activos de la cantera que podrían engrosar las filas del primer equipo, el director deportivo citó «a Camacho, Salinas o Johan», jugadores que están acostumbrados a la dinámica del primer equipo, tanto a nivel de entrenamientos como de convocatorias.

Siguiendo esa misma línea, el director deportivo universitario anunció que Manolo Molina, quien ha sido su mano derecha en tareas de apoyo a la secretaría técnica, continuará en el UCAM durante una temporada más.

Por otra parte, tanto Pedro Reverte como José Luis Mendoza, director de Relaciones Institucionales de la UCAM, insistieron en la necesidad de dar «continuidad y crecimiento» a un modelo deportivo que contará con Pedro Reverte por sexta temporada consecutiva al frente de la parcela deportiva. No obstante, ambos coincidieron en la necesidad de «aprender de los errores que hemos cometido» durante ese espacio de tiempo.

Por último, Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM, fue preguntado por la situación actual de la cesión de La Condomina, por la que se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia hace menos de un mes: «Tenemos un acuerdo de dos años para poder utilizar las instalaciones del estadio. Hay un compromiso, por parte de todos, para seguir hablando y prolongar la duración de este acuerdo», informó.

Además, agregó que «nuestra intención es hacernos con un convenio de largo plazo porque es un proyecto con inversiones y que va creciendo cada año», aunque, tal y como argumentó, dependerá de la formación del nuevo gobierno en el Consistorio.