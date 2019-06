El Real Murcia 'ata' a una de sus promesas

El Real Murcia tenía un problema y lo ha solucionado hoy. El canterano Juanma Bravo, un jugador que ha llegado a estar más fuera que dentro tras recibir una primera propuesta que no le gustó, ahora sí que está dentro tras alcanzar un acuerdo con el club por el que el talentoso centrocampista seguirá la próxima temporada defendiendo los colores del Murcia. El perfil de Juanma Bravo entra más o menos dentro de la idea de proyecto que maneja el actual consejo de administración y al final Adrián Hernández, el nuevo técnico del conjunto grana, se asegura ahora una pieza muy importante para la categoría. El canterano consiguió hacerse un hueco en esta categoría cuando José María Salmerón, bien aconsejado, decidió darle galones hace dos cursos en un equipo que se metió en la primera ronda del play off de ascenso. Sin embargo, esta temporada, Manolo Herrero no optó por Bravo como una de sus preferencias y el futbolista apenas ha podido aportar nada sobre el campo con muy pocos minutos disputados.

"El Real Murcia CF quiere anunciar a sus aficionados que continua el compromiso con el futbolista que le une a Juan Manuel Bravo Alcántara (Murcia, 21 años). El canterano murciano será parte del proyecto de la temporada 2019/2020. El del Cabezo de Torres disfrutó de una formación futbolística en el Real Murcia desde una edad temprana, consiguiendo debutar con el primer equipo en la campaña 2016/2017, año en el que jugaba en el filial pese a que aún estaba en su último año como juvenil. El joven Juanma se incorporó ese mismo verano a la primera plantilla, acumulando un total de 30 choques en la 2017/2018. Sin embargo, el ansiado gol con la camiseta del club más laureado de la Región de Murcia no llegaría hasta 2019, en la visita del Real Murcia CF al Estadio Iberoamericano 2010 para medirse al San Fernando CD", ha explicado el Murcia a través de sus canales oficiales. Bravo seguirá ligado a la entidad pimentonera y "continuará ampliando la lista de 53 partidos disputados con la misma, de la cual es seguidor y aficionado desde que era pequeño, y a la que defenderá en los terrenos de juego por mucho tiempo".

Tal y como informó este diario el pasado día 3 de junio, Juanma Bravo había tomado una decisión en firme y no era otra que seguir jugando en un club en el que, de tener protagonismo, puede servir de escaparate por la trascendencia que tiene la centenaria entidad grana. Sigue faltando por saber qué va a pasar con el resto de jugadores con contrato en vigor y de los que el club quiere desprenderse. Los fichajes de tres futbolistas hasta el momento -Iván Pérez, Juanra y Alberto Rodríguez- y se ha confirmado que Marcos Legaz dará el salto del Imperial al primer equipo, han sido las primeras maniobras de Julio Algar al frente de la dirección deportiva del Murcia. El fichaje de Adrián Hernández, procedente del Gesa Churra de Tercera División, para hacerse cargo del banquillo la próxima temporada, también ha sido otro de los primeros asuntos en solucionar por un Julio Algar que va a tener que hacer un esfuerzo extra para abordar tanto las reducciones de salario como los descartes que dictamine la entidad.