"El proyecto de este Cartagena ha explotado"

Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, dice que no existe otra receta para repetir en el Cartagonova lo vivido hace unos días ante el Castilla (remontada incluida). "Hay que volver a ser competitivos en la grada y en el campo". Recuerda el presidente que lo visto en la primera ronda no lo había experimentado nunca en otras fases de ascenso de este FC Cartagena ni en otros campos de la LFP. "No esperaba lo que experimentamos. Si ascendemos este proyecto ha despegado. Si no, tenemos una base muy sólida a la que agarrarnos. Este proyecto ha explotado", añadía el mandatario albinegro en rueda de prensa.

9 entradas vendidas por minuto

El dirigente cartagenerista anunció que habían sobrepasado las nueve mil entradas vendidas -de las que cerca de mil fueron online- en la mañana del jueves, a una media de 9 localidades por minuto, y que aún quedaban más de 2.700 abonados por retirar sus localidades. Además, dijo que se pondrá un total de 14.000 entradas a la venta, incluidas las 250 que se han mandado a Ponferrada. Los abonados tienen hasta mañana para retirar las suyas, ya que el sábado se pondrán a la venta las que queden sin colocar. En el partido de la primera ronda fueron alrededor de mil los abonados que no compraron sus entradas.

Por otro lado, salía al paso de las manifestaciones oídas estos días respecto al supuesto juego duro que efectuó el equipo en el partido ante el Castilla. "Hay que quedarse en que competimos como bestias. Demostramos que fuimos muy superiores. En la ida el Castilla fue superior y así lo reconocimos nosotros. Tengo poco que añadir pero es el peaje que se paga cuando te enfrentas a un club grande como el Real Madrid".

Indicó que la conexión con la directiva de la Ponferradina es "muy buena. Nos han dado todas las facilidades al igual que nosotros pondremos aquí en la vuelta. Es un club señor y aquí deben sentirse bien recibidos".

Vitolo: "Hemos aprendido de los errores"

Por otro lado, el centrocampista Vitolo también acudió a la rueda de prensa para manifestar que la de estas dos próximas semanas será "una eliminatoria más complicada que la anterior. Es un buen equipo, con buenos jugadores pero la dinámica nos hace plantearnos que tenemos que pensar en lo que vamos a hacer nosotros. Hemos aprendido de los errores cometidos en Valdebebas. Lo importante fue que le dimos la vuelta y el equipo se encontró bien".

Habló, además, de la importancia de la afición este domingo. "Saben -los seguidores- de la importancia de las eliminatorias. Hemos demostrado que todo es posible y si llegamos a perder en la ida por 4-0 habríamos metido cinco".

También explicó su versión de las críticas recibidas desde Madrid por el fútbol protagonizado en el Cartagonova. "Cuando se juega ante un equipo del Real Madrid todo se multiplica por diez. Fuimos superiores. No tiraron ni una vez a puerta y nosotros pudimos hacer al menos dos goles más. No se habla de que fuimos mejores. Está claro que les ha faltado hacer algo de autocrítica".