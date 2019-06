Ovie Soko se mosquea con el UCAM Murcia

El ala pívot del UCAM Murcia Ovie Soko ha levantado una auténtica polvareda en las redes sociales con un mensaje que ha publicado en su cuenta personal de Instagram. En las historias de esta red social ha lanzado en inglés el siguiente mensaje: "Le di tres años de mi corazón al club. Muy, muy decepcionado de cómo la gente te trata cuando no te necesita". De inmediato, entre los seguidores del equipo murciano se ha empezado a especular con el futuro del jugador. Sin embargo, según ha podido saber esta Redacción, no se trata de un desencuentro con la entidad por la negociación de la ampliación de su contrato, sino por otros asuntos personales que tienen que ver con su vehículo. Además, las mismas fuentes aseguraron que la entidad solo adeuda al jugador el último pago estipulado en su contrato en una fecha que aún no ha expirado.