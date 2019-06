Julio Algar empieza por lo fácil

De vacaciones desde el 12 de mayo al no conseguir plaza para jugar la fase de ascenso a Segunda División, el Real Murcia trabaja en la planificación de la temporada 2019-2020. Julio Algar, director deportivo grana, no solo ha cerrado la contratación del nuevo entrenador -Adrián Hernández- sino que además ya se han anunciado los fichajes de tres futbolistas -Iván Pérez, Juanra y Alberto Rodríguez- y se ha confirmado que Marcos Legaz dará el salto del Imperial al primer equipo.

No quieren perder el tiempo los murcianistas, que buscan un perfil de jugadores muy distinto al de otros clubes que apostarán fuerte económicamente y que prefieren esperar a que el mercado realmente empiece a moverse, sin embargo, si Algar ha conseguido avanzar en el apartado de altas, todo lo contrario ocurre en el capítulo de bajas, que, en estos momentos, es el verdaderamente importante, y es que las nóminas de los catorce jugadores con contrato en vigor -con los fichajes son 18- prácticamente alcanzan los 700.000 euros que en Nueva Condomina quiere destinar a la plantilla.

No pasó ni un día del cierre de la temporada 2018-2019 cuando los futbolistas del Real Murcia recibieron un mensaje claro en su visita a las oficinas del estadio grana. Sus nóminas son inasumibles, por lo que o se bajan el suelo o buscan una salida sin reclamar nada a cambio. De ese contacto inicial han pasado ya tres semanas, y la entidad no ha anunciado ningún acuerdo de rescisión de contrato, por lo que entre los futbolistas que continúan, los que vuelven tras cesión y los fichajes, los granas tienen 18 jugadores en plantilla. Un número al que, si todo sigue como hasta ahora, habrá que sumar a Juanma Bravo, quien está muy cerca de aceptar la oferta de renovación que tiene sobre la mesa para seguir jugando en Nueva Condomina.

Son ya varios los integrantes del equipo que han anunciado que no están dispuestos a seguir rebajándose el sueldo. Uno de ellos es Armando Ortiz. El capitán aceptó un bocado a su nómina en enero y no acepta bajar a los 40.000 euros como quieren los responsables del club, de ahí que desde hace unos días esté meditando marcharse en busca de un club en el que los problemas institucionales no sean el pan de cada día. El centrocampista murciano no es el único enfadado con las exigencias de los jefes. Chumbi, Forniés, Hugo Álvarez o Charlie Dean, con sueldos muy por encima del límite salarial que ha impuesto el consejo de administración, están viviendo una situación parecida.

La mayoría de ellos acabará en otro equipo distinto más pronto que tarde, pero de momento Julio Algar no consigue hacer los deberes y reducir el número de efectivos de una plantilla que también tendrá que encontrar una solución para los cedidos que regresan, como son los casos de los metas Simón Ballester y Santomé, así como el defensa Adrián Montesinos. En este mismo apartado, aunque con unas condiciones distintas, aparece Dani Aquino. El murciano, con una ficha de 100.000 euros, no entra en los planes del club, aunque en este caso, en Nueva Condomina no le abrirán la puerta como al resto de sus compañeros, pidiéndole que pague por su libertad. De momento, según el jugador, el AEK Larnaca, donde ha militado desde enero, ponía sobre la mesa 40.000 euros, oferta rechazada al considerarla insuficiente.

A la espera de que Julio Algar se disfrace de Pedro Cordero y consiga lo que el cartagenero hizo en enero, cuando dio nueve bajas que no costaron un euro al club, el director deportivo grana ya se ha estrenado en el apartado de fichajes. Ya son tres los futbolistas anunciados por los granas. El lateral Iván Pérez y los centrocampistas Juanra y Alberto Rodríguez son las primeras caras que se conocen de un proyecto que estará dirigido desde el banquillo por Adrián Hernández y en el que tomará la alternativa Marcos Legaz, que da el salto del Imperial al primer equipo.