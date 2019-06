Cambio de planes en la defensa del FC Cartagena

Moisés volverá ante la Ponferradina tras su expulsión en Valdebebas y Luis Mata se consolida en la izquierda por la lesión de Jesús Álvaro

El partido de ida y el de vuelta dejan muchas cosas para analizar en el FC Cartagena. Aparte del espíritu de uno y otro partido, de la forma de atacar y del poderío aéreo, en el funcionamiento defensivo no tiene absolutamente nada que ver el equipo que se vio en el Alfredo Di Stefano con el del Cartagonova. Los de Munúa creyeron durante toda la semana que marcar dos goles para remontar era posible, pero era difícil imaginar que el tridente que destrozó a los albinegros en Valdebebas no iba a ser capaz de marcar un solo gol. Y lograron con una defensa de cuatro, no de cinco, y formada por una pareja inédita durante todo el curso.

Josua Mejías y Antonio López, dos jugadores que han sufrido una temporada plagada de lesiones y que han permanecido a la sombra de Moisés y Sergio Ayala, se convirtieron en dos de los héroes inesperados en la primera cita de play-off. Con la línea bien colocada y con una coordinación impropia de dos jugadores que no están habituados a jugar juntos, neutralizaron todas las embestidas de un Real Madrid Castilla que apenas llegó al arco de Joao Costa. El encuentro acabó sin noticias de Dani Gómez, Cristo González y De Frutos, tres jugadores que acribillaron la zaga de tres centrales del Cartagena en la ida, con dos goles de Dani Gómez, otro de Cristo y una exhibición de velocidad y regate de De Frutos.

Solo Josua Mejías repitió en el once inicial en ambos partidos. Moisés García se marchó expulsado del Alfredo Di Stefano en el minuto 75 y se perdió el choque de vuelta por la correspondiente sanción. El capitán volverá a estar disponible contra la Ponferradina, y a pesar de mal partido en Madrid, Munúa siempre ha confiado en él como uno de los baluartes de su defensa.

Queda abierta la incógnita sobre el esquema. Tras el partido de ida, llovieron las críticas a Munúa por apostar por la defensa de tres, que dejó enormes grietas que no desaprovecharon los atacantes madridistas. El sistema dio buen rendimiento en el último mes y medio de la temporada, a pesar de que durante todo el año el Cartagena se había abonado al 4-3-3.

Con la línea de cuatro atrás, Santi Jara juega en una posición más adelantada y el principal beneficiado es Óscar Ramírez, un jugador que no goza de la confianza del técnico, pero que aporta un perfil más sobrio a ese lateral diestro. En la vuelta fue titular, y aspira a repetir este domingo contra la Ponferradina.

El Cartagena no echó de menos el pasado domingo a un jugador imprescindible como Jesús Álvaro. El canario, que no vive su mejor temporada, no volverá a jugar a esta temporada por una rotura del ligamento lateral interno que le mantendrá apartado entre 6 y 8 semanas.

Como durante todo el curso, cada vez que Jesús Álvaro está ausente, entra en la ecuación el portugués Luis Mata, que ya sea en la izquierda o en la derecha está rindiendo a un nivel más que aceptable. El luso es un jugador joven, seguro atrás y con proyección ofensiva. Su velocidad le permitió parar en cierta medida a De Frutos, y no se vislumbra ninguna otra alternativa para el lateral zurdo para lo que resta de play-off.

Para la eliminatoria contra la Ponferradina, los cartageneristas se enfrentarán a un ataque parecido. Si los atacantes del Castilla imprevisibles y móviles, la defensa albinegra tendrá que detener a Dani Pichín, un jugador de corte similar que ya se enfrentó al Cartagena el año pasado con el Rayo Majadahonda. Hay que ver en qué estado llega el máximo goleador de la Ponferradina, el brasileño Yuri (18 tantos), un veterano curtido en mil batallas que ha estado lesionado desde el mes de marzo y acaba de regresar a los terrenos de juego. Si Yuri es titular, la experiencia de Moisés se antoja fundamental para detener a este nueve a la antigua usanza muy poderoso en el juego aéreo.

