El Lorca FC comienza a sufrir una desbandada

Nada más quedar eliminado del play off de ascenso a Segunda B, en el Lorca FC ha empezado la desbandada. El presidente, Roberto Torres, citó a los jugadores para esta semana para liquidarles la temporada y que cada uno se pueda marchar a su casa.

Torres no ha querido hablar de futuro. No se prodiga en apariciones públicas y como viene siendo habitual en él, solo habla en la red social Twiter del propio club. En ella ha dejado un mensaje muy elocuente. «Dadme unos días. Lo de ayer me hundió». En alusión al choque que significó la eliminación de su equipo. Lo que sí es cierto es que esta temporada la ha liquidado de su bolsillo sin deuda. Queda la losa económica de la anterior. Como gestor ha demostrado una actuación sobresaliente que dista mucho del proyecto deportivo donde solo él creyó en un posible ascenso, imposible de digerir con una plantilla muy corta y limitada que empezó a trabajar dos semanas antes de empezar la temporada y donde apenas reforzó el equipo en el mercado de invierno. Siempre ha dado la impresión de que Roberto Torres creía tener más equipo del que de verdad ha tenido.

Lo mejor que ha tenido el Lorca FC es la afición que le ha respaldado a lo largo de la temporada, aunque ha ido perdiendo muchos espectadores a lo largo de la misma.

El primero que ha manifestado bajarse del barco fue el técnico, Jaime Pérez. Llegó en el mercado de invierno con la vitola de haber estado varios años como segundo de Garitano en el Leganés, pero en solitario ha fracasado. Al principio puso un poco de cordura en un auténtico gallinero que era el vestuario del Lorca FC, pero después ha sido un fiasco. El propio Jaime Pérez ya dijo tras el partido del domingo que «en mi contrato reflejaba renovación automática en caso de ascenso y si no era así, quedaba desvinculado. Por lo tanto, ha terminado mi periplo en este Club».

Por otro lado,los jugadores se están despidiendo también,en redes sociales. Todos lamentando no haber podido lograr el que según ellos era el objetivo. Por delante quedan unas semanas de incertidumbre donde cualquier cosa puede ocurrir en el club lorquino, que se ha quedado en el camino por el ascenso.