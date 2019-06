Alberto Rodríguez: "Fichar por el Murcia no es una presión, es cumplir una ilusión"

Alberto Rodríguez, mediapunta de 23 años procedente del Lorca FC, de Tercera División, ha sido presentado como nuevo jugador del Real Murcia. El futbolista, que estudia tercero de Derecho en la Universidad de Murcia, ha vivido su acto de puesta de largo en el Salón de Grados de la misma Facultad, donde ha estado acompañado por el presidente, José María Almela, el director deportivo, Julio Algar, el excapitán grana Pepe Vidaña, y David Morillas, decano de Derecho de la UMU.

Algar ha comentado sobre el jugador, al que tuvo a sus órdenes en el Lorca FC B, que "pensamos que tiene el perfil que estamos buscando, de gente joven con proyección. Tiene calidad, con vocación ofensiva por detrás del punta y buena toma de decisiones. Ha mejorado mucho esta temporada y pensamos que es un jugador que puede encajar perfectamente en nuestro proyecto".

Alberto Rodríguez ha comenzado pidiendo disculpas por unos mensajes que publicó hace unos años contra la afición del Real Murcia en la red social Twitter: "Pedir perdón por los mensajes que están circulando por las redes sociales, que no me representan. Siento a quien le haya podido molestar, pero la verdad es que eso fue fruto de la inmadurez de un niño de 16 años. Ni pienso eso a día de hoy ni lo he sentido después", argumentando que en su momento lo hizo "por un pique con un primo".

Después, sobre su llegada al Real Murcia, ha expresado que "desde el primer día que me llamó Julio, me hizo mucha ilusión y tengo muchas ganas de empezar para demostrar para qué estoy aquí". No considera que fichar por el Real Murcia sea una "presión", pero sí "una ilusión. Puede ser que los aficionados no se emocionen con el cartel de los jugadores que llegamos, pero nosotros estamos capacitados para este reto y para llevar al Murcia donde se merece".

De quien será su entrenador, Adrián Hernández, ha expresado que "no he tenido la oportunidad de tratarlo personalmente, pero sí me he enfrentado a él", destacando que "la cohesión de grupo, que es vital, y eso es algo que gestiona muy bien. Lo que he podido ver desde fuera es la familia que puede hacer dentro de un vestuario, que es una de las cosas fundamentales para que un equipo vaya bien". También ha dejado claro el joven futbolista que no tiene "nada de vértigo, sino ilusión, y estoy deseando que empiece la pretemporada y que llegue el primer día que juegue en la Nueva Condomina, que será un orgullo para mí". Sobre la posición del campo donde mejor se desenvuelve, ha explicado que "donde más cómodo me siento es como pivote cuando jugamos con tres en el centro del campo".