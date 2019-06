Zabaco regresa a la que fue su casa un año después

Míchel Zabaco vivirá seguro una semana especial por un doble motivo. El primero es que buscará en Cartagena encauzar la eliminatoria que les lleve a la final de la fase por el ascenso y el segundo que se enfrentará a algunos de sus excompañeros de la pasada campaña.

El burgalés ha militado en el conjunto cartagenerista las temporadas 2016/2017 y 2017/2018 y fue uno de los jugadores titulares en el once de Alberto Monteagudo durante este periodo. En el FC Cartagena disputó dos fases de ascenso y jugó un total de 70 encuentros.

A sus 28 años y una vez que la entidad no logró la pasada campaña cumplir con el objetivo del ascenso, el jugador decidió de acuerdo con la entidad, no renovar el contrato y marcharse hasta tierras leonesas. No había jugado antes en la Ponferradina, sí en la Cultural Leonesa en la campaña 2015/2016.

En Cartagena coincidió con futbolistas de la actual plantilla como Cristo Martín, Jesús Álvaro, Óscar Ramírez, Moisés García, con el que ha compartido posición en el eje de la defensa la mayor parte de los encuentros, Miguel Ángel Cordero, Aketxe y Rubén Cruz.

Zabaco se marchó de la ciudad portuaria con una enorme espina clavada en su trayectoria, motivada por el gol que se encajó en propia puerta en el encuentro ante el Rayo Majadahonda a treinta segundos del final del encuentro.

Esta circunstancia no debe empañar su paso por el conjunto cartagenerista, donde se convirtió en un referente del equipo en esas dos campañas que defendía los colores blanquinegros.

En el conjunto de Ponferrada también se encuentra otro exalbinegro, Óscar Sielva. El centrocampista catalán tuvo un paso fugaz por el conjunto que por entonces militaba en Segunda División. Aquel joven Sielva de 19 años llegaba cedido por el Espanyol y solo disputó siete encuentros. Tuvo poca relevancia su paso por la entidad cartagenerista, tanto que a mitad de temporada regresó al Espanyol B.

Otros jugadores conocidos que volverán a enfrentarse al FC Cartagena son el portero Manu García, el año pasado en el Extremadura y que disputó la fase de ascenso enfrentándose al equipo albinegro en junio. También se encuentra en sus filas Dani Pichín, exjugador del Rayo Majadahonda, que logró el acenso ante el bloque albinegro.