"Si me dan tiempo, llevaré al Real Murcia donde merece"

Adrián Hernández ya luce el escudo del Real Murcia. El hasta ayer entrenador del Churra ha sido presentado en Nueva Condomina como nuevo técnico grana. "Es un sueño", decía nada más empezar. "Sigo sin cambiar el código postal", bromeaba el preparador, que afronta el gran reto de una carrera deportiva que hasta el momento se había desarrollado en el Churra. Es un gran salto. Pasará de dirigir a un equipo de Tercera a ponerse al frente de un banquillo de Segunda B. "Es un salto grande", reconocía Adrián Hernández, al que no le asusta el reto. "Necesitamos un periodo de adaptación", insistió en varios instantes de la rueda de prensa, añadiendo que si "nos dan tiempo, haremos una buena temporada".

No quiso hablar de objetivos el técnico murciano. Se limitó al típico "partido a partido", aunque considera que la plantilla de perfil bajo que va a confeccionar el Real Murcia le ayudará a adaptarse más fácil. Lo que necesita para triunfar es que "los jugadores confíen tanto en mí como lo han hecho los del Churra". "Si eso sucede, pondremos a esta ciudad donde se merece".

Adrián Hernández, que firma un contrato de una temporada con opción a otra, también habló de su lado más emocional. "Soy una persona visceral y pasional, y no puedo renunciar a lo que me hace diferente", indicaba, aunque considera que esas charlas en el vestuario que se han hecho virales en redes sociales también se debe a que "los jugadores son amigos, han crecido conmigo. Esas imágenes están grabadas en un momento de confianza". Reconocía el murciano que "me gusta estudiar la parte emocional". "Quiero impregnar de ese espíritu al Real Murcia, aunque adaptándome al contexto y a los futbolistas".

Destacó su lado "psicológico y emocional", pero también "el aspecto táctico". "Hay que saber llevar al grupo y leer las emociones". También indicó que en el Churra ha practicado el "fútbol directo", porque era la única forma de no fracasar. Pero el fútbol es adaptarse. "Me adaptaré a la manera de jugar. Lo importante es que el equipo tenga más posibilidades de gol que el contrario. Tener más control que el rival".

Por último explicaba que los fichajes son cosa de Julio Algar, director deportivo grana, pero que le está consultando todo.

No estuvo solo Adrián Hernández en la sala de prensa de Nueva Condomina. Su familia y sus jugadores y cuerpo técnico en el Churra no quisieron perderse la llegada del técnico al Real Murcia.