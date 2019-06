El Lorca FC se condena a sí mismo

Cifuentes es expulsado en el minuto 68.

El Lorca FC cayó eliminado tras perder ante el Alcobendas por 1-2. En el partido de ida el resultado fue de 1-1. El equipo lorquino realizó un nefasto partido y ofreció un recital de concesiones defensivas impropias e inesperadas de un conjunto que ha sido menos goleado del Grupo XIII. Ademas, terminó con diez por una expulsión de Cifuentes que se estaba viendo desde casi el principio.

Gran ambiente el que registraron las gradas del estadio Artés Carrasco para presenciar el choque. Algunas novedades importantes en el once local. Al parecer la ausencia de Morros y Iñigo, titularísimos, se debió a un virus estomacal que corrió por el vestuario blanquiazul a lo largo de la semana.

El encuentro empezó con susto. A los dos minutos el Alcobendas pudo marcar. Se marchó Gallardo por la derecha de su ataque, puso un centro raso, Gorka repelió y Sergio Rivas remató pero entre el meta y Cifu evitaron el gol visitante.

El Lorca intentaba hacer su juego, pero el Alcobendas, valiente, daba la impresión de estar mejor sobre el perfecto terreno de juego.

El Lorca basaba su juego de ataque por la derecha donde Álvaro era un puñal. En el minuto once, jugadón de Álvaro, centro perfecto y Artigas en boca de gol se encuentra con el meta Toni. Clarísima ocasión. En el veinte se repite la historia. Otro jugadón de Álvaro, otro centro y Artigas, sobre la marcha, sacó un derechazo cuyo balón salió lamiendo el palo.

El juego estaba nivelado y se veía claro que cualquier error podría costar muy caro. Y así ocurrió en el minuto veintiséis. Increíble lo que hizo Fran Martínez en su área. Fue a despejar y le dio al aire. Dejó el cuero en los pies del pichichi visitante, Barca, y éste no perdonó. Batió a Gorka de tiro cruzado. Clamoroso el error que sorprendió a todos los asistentes quienes no salían de su asombro.

El Alcobendas llegaba con claridad por la derecha. Soto, lateral zurdo circunstancial en la tarde de ayer, estaba siendo el mejor aliado de los madrileños.

En el minuto treinta y cinco llegó el empate. Vicent sacó un derechazo desde casi veinticinco metros que sorprendió a Toni. Un golazo.

Antes del descanso, Gorka evitó el segundo del Alcobendas al repeler un disparo de Pituli.

Se llegó al descanso con el mismo resultado del choque de ida (1-1). El Alcobendas fue mejor en todos los aspectos. Demasiada fragilidad defensiva en el Lorca, concediendo demasiado.

El Alcobendas salió mejor también en la segunda mitad pese a que los tres minutos sufrió el revés de su mejor atacante, David Barca, sustituido por lesión. Muchas imprecisiones en los locales quienes daban muestras de inseguridad. Álvaro, ya muy vigilado, no entraba con facilidad por el costado diestro.

El central local Cifuentes, muy inseguro durante todo el partido, amonestado de forma absurda en el minuto diecinueve, dejó a su equipo con diez a los sesenta y ocho. Fue una expulsión cantada. Se veía venir.

Dos minutos después,el Alcobendas se adelantó.La fragilidad defensiva de Soto en el lateral zurdo permitió un centro de Gallardo y Maganto batió a Gorka por el centro,aprovechando el socavón.

En el tramo final, fue un quiero y no puedo del Lorca FC, quien no dio una a derechas con once y mucho peor con diez. El Alcobendas hacía su partido, logrando la desesperación del público y los jugadores locales.