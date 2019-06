El Lorca Deportiva mira al frente

Robles, Manu Costa y Villanueva, los goleadores.

El Lorca Deportiva estará el lunes en el bombo de la segunda eliminatoria por el play off de ascenso a Segunda División B tras vencer el Sariñena por 3-0. El partido de ida finalizó con victoria del equipo oscense por 1-0. Totalmente justo el triunfo del equipo lorquino, muy superior a su rival en ambos partidos pese a la derrota del primero de ellos. Le costó encontrar portería al equipo local pese al dominio abrumador. Los dos primeros goles llegaron el tramo final del primer tiempo.

Antes del partido se entregaron medallas a los niños de la escuela del Lorca Deportiva, clausurada en ese momento. Se guardó un minuto de silencio en memoria de la abuela del presidente local Joaquín Flores. El once lorquino fue el mismo del pasado fin de semana con la salvedad de Higgins por Mansour. El Sariñena salió sin prisa. Muchos hombres por detrás del balón, bien posicionados y esperando alguna contra para que Ibra y Adrian buscaran la sorpresa. Eso sí, tenían serias dificultades para salir con el cuero controlado.

El Lorca volcaba el juego por su ataque izquierdo ya que Ballesteros, lateral diestro visitante, mostraba más flaqueza. En el minuto ocho, el Lorca pudo marcar. Oliva se encontró un balón dentro del área, pero su tiro zurdo cruzado salió mordido y lo atajó Israel. Los locales, que salieron dominando, controlando el juego y casi siempre jugando en campo contrario, no terminaban de encontrar huecos en los metros finales.

En el minuto veintinueve se produjo un contragolpe visitante, donde Hortal sacó una mano salvadora, evitando males mayores. Pasaban los minutos pero el Lorca no perdía la paciencia. En el minuto treinta y siete llegó el premio para el mejor equipo sobre el campo. Funcionó la estrategia. Sergi botó un saque de esquina a la izquierda de Israel y el más veterano, Ángel Robles, peinó lo justo para marcar un golazo por el segundo palo. Un minuto antes del descanso llegó el segundo y remontada de la eliminatoria. Gran jugada de Luismi por la derecha, pisó línea de fondo, puso un balón de oro raso y Manu Costa, pichichi del equipo lorquino, empujó al fondo de la red.

El excesivo conservadurismo del Sariñena le pasó factura. Los dos goles casi seguidos rompieron la tela de araña montada por el técnico, Dani Martínez. En la segunda parte el Lorca pausó el juego pero sin renunciar al ataque. Por su parte, el Sariñena no dio el paso adelante que se le suponía y casi no se acercó a la meta de Hortal en la primera media hora del segundo tiempo pese a que le hacia falta un gol. A los oscenses les pesó el campo y el calor. No daba la impresión de poder inquietar la meta de Hortal. Este intervino con acierto en el minuto cuatro, pero después, nada de nada. Por su parte, Israel acertó en un centro chut de Argachá y Canty estrelló un balón en el poste. El Sariñena, con muchos problemas físicos en el tramo final, tiró de orgullo pero no fue suficiente. En el tiempo añadido Mansour cabeceó al larguero y el rechace lo convirtió Villanueva. El público respiró.