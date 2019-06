Diego Giustozzi, en estado puro en la celebración de ElPozo

Diego Giustozzi es un entrenador peculiar. Un argentino temperamental que vive en ElPozo Murcia su primera gran oportunidad como entrenador de un club después de hacer a la selección de su país campeona del mundo. El pasado verano llegó a un equipo donde no hubo cambios en la plantilla, solo su llegada. En el vestuario del Recinto Ferial Ifeja, donde el club murciano selló su pase a la final por el título de Liga, Giustozzi se desató en la celebración con sus jugadores, donde se mostró en estado puro en un vídeo que ha difundido el club: "Un minuto de silencio a los que nos daban por muertos" cantaba el técnico con todos sus jugadores acompañándole.

«Nosotros tenemos un crack como es Pito, pero el triunfo es mérito de todos». Así resumió en rueda de prensa Diego Giustozzi el segundo partido de la semifinal, que dio el pase al equipo murciano a la final y, de paso, le aseguró su presencia la próxima temporada en la Copa de Europa. Pero el preparador argentino no se conforma. Todo lo contrario. «No es suficiente para nada, con la clasificación para Europa no sacamos nada», dijo, para añadir seguidamente que «el año se me hizo muy largo porque hay muchas cosas a las que me tengo que adaptar, por ejemplo, que la vara nuestra está muy baja; los motivos no los voy a exponer públicamente, pero sí se los diré a la cara a los que tengo que decírselo», expresó. Prosiguió en su argumentación el técnico comentando que «si hoy jugamos contra el Inter o el Barça puedes perder, pero no contra el Jaén, pero eso no es así para mí. No podemos dejar la vara allí abajo para justificarnos y mantenernos. Ahora hay que ir a ganar la final, porque el campeonato es la página más linda que nos toca escribir ahora», reflexionó el preparador de ElPozo Murcia.

Del segundo partido de la semifinal, Giustozzi dijo que fue «como se preveía, con dos equipos muy parecidos, muy competitivos. Ellos aprovecharon sus armas, que seguramente fueron el balón parado, y nosotros no logramos evitarlo. El último gol es de un crack», comentó, para sacar también como conclusión positiva que «en 86 minutos de juego ellos no nos hicieron un gol cuatro contra cuatro. Todo esto es mérito de los jugadores, en esto yo no tengo nada que ver, porque estos chicos vienen sufriendo desde el año pasado y al principio de esta temporada nos daban a muchos equipos por delante nuestro. Hoy es todo mérito de ellos y se lo merecían».

No ocultó el preparador de Buenos Aires que le preocupó que «el partido se estaba dando como ellos querían. Nos metieron con cinco faltas rápido y con jugadores enfrente como Carlitos, es duro. Durante mucho tiempo no pudimos defender como nos gustaba, pero nuestro equipo jugaba todas las situaciones», expresó el técnico, quien también deslizó en una parte de su rueda de prensa sobre su expresiva celebración que «me dolía que se hablara a principio de temporada de que ElPozo no fichaba y que solo tenía jugadores de la cantera. Para mí, con 40 años, jugar una final de la liga es un sueño. Espero no haberle falta el respeto a nadie».

Las fechas para la final ya están fijadas, aunque ElPozo tendrá que esperar al lunes a las once de la noche para conocer su rival. Los dos primeros encuentros, en caso de enfrentarse al Barcelona, se jugarán en el Palau el sábado 8 a las 13.15 horas y el martes 11 a las 21.00. En cambio, si el rival es el Palma, esos dos enfrentamientos se disputarían en Murcia. El tercer y cuarto partido están programados para el sábado 15 (13.15) y el lunes 17 (21.00). Por último, el quinto, en caso de ser necesario, se está fijado en estos momentos para el sábado 22 de junio (21.00). Todos serán ofrecidos por Teledeporte.