Los cimientos del UCAM de Sito

Los casos de Kevin Tumba y Manu Lecomte están sujetos a diversas cláusulas.

El agónico final de temporada del UCAM Murcia CB para poder certificar la permanencia en la Liga Endesa no ha sido un impedimento para que el conjunto universitario sea uno de los primeros en ponerse manos a la obra para confeccionar el nuevo proyecto. Si en los últimos años el primer escollo había sido el de cerrar la contratación del entrenador, ese no ha sido el caso de Sito Alonso. Y es que el pasado jueves, cuatro días después de finalizar la temporada, el UCAM anunció la renovación del técnico madrileño para los próximos dos años. Dejando claro así las intenciones de un proyecto en el que Sito Alonso ha dado más valor a su esencia por encima de otros aspectos, como el económico. Así pues, una vez cerrado ese capítulo, el equipo murciano cuenta con hasta cuatro jugadores para armar este verano la plantilla del siguiente proyecto.

El capitán Sadiel Rojas y el pívot Emanuel Cate son los jugadores que cuentan con contrato en vigor hasta junio de 2020, mientras que tanto Kevin Tumba como Manu Lecomte también se encuentran en una situación muy similar. Aunque con el matiz de diversas cláusulas. En el caso del pívot belga, el UCAM amplió su compromiso para las próximas tres temporadas con la opción de cortar el contrato al término de cada ejercicio, como ya informó este diario en junio de 2018. Pero a día de hoy parece que no se contempla ese escenario después de que el interior disputase varios meses de la competición mermado por sus molestias en el hombro hasta que se vio obligado a tener que pasar por quirófano a finales de marzo. Por su parte, Manu Lecomte aterrizó en el Palacio unos días después de conocerse la baja de su compañero de selección y lo hizo con la opción de un contrato '1+1' para seguir vinculado en la campaña 2019-2020. Sin embargo, pese a que el joven director de juego ha terminado el año contento con su rol en el equipo y vería con buenos ojos continuar, también existen diversas cláusulas que podrían cambiar el actual panorama. Por otra parte, el alero Dejan Todorovic desveló hace unos días ante los medios que contaba con una opción «mutua» en su contrato de '1+1' y que «no quería anticiparse» a decir nada después de tener que superar una grave lesión de rodilla sufrida en pretemporada. Así pues, el UCAM contaría con ocho fichas libres para realizar diversos movimientos en el mercado para confeccionar el plantel con el que Sito Alonso arrancará la pretemporada.

El entrenador madrileño ya dejó algunas pistas de sus intenciones para el próximo año en varias entrevistas tras el cierre de campaña, y apostará por dar un toque de aire fresco en algunas posiciones. La continuidad del base Askia Booker parece otra de las misiones del equipo murciano ahora que ya está cerrado el capítulo del banquillo, y más aún tras los buenos resultados obtenidos por el norteamericano con Sito Alonso a los mandos. «Me gustaría presionar más, ser un poco más divertidos todavía. A veces el equipo juega muy bien, pero eso de esperar al rival en medio campo... se me hace difícil a veces. Un poco más de presión, de energía, de dos contra uno, de valentía... El equipo se ha parecido muchas veces en ataque y en defensa a lo que yo quería, pero en defensa me gustaría que se pareciese más a lo que me gusta a mí. En el último partido se pareció bastante», dijo el entrenador del UCAM en el cierre de la temporada sobre sus planes para el futuro.