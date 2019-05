El UCAM y Sito sellan su 'flechazo'

"Aquí me he vuelto a sentir entrenador", decía el pasado domingo

Estaban condenados a entenderse, y ayer por la tarde se confirmó el final feliz. Sito Alonso continuará al frente del banquillo del UCAM Murcia CB y el club coloca así al primera piedra de su nuevo proyecto tan solo cuatro días después de finalizar el curso. El técnico madrileño, que desde el pasado domingo después de la victoria ante el Herbalife Gran Canaria ya dejó claro que sus intenciones eran las de dar máxima prioridad al club universitario, firma por dos temporadas tras conseguir la permanencia en la Liga Endesa. Objetivo por el que aterrizó a finales del pasado enero.

La historia del UCAM y Sito Alonso durante estos cuatro meses ha estado cargada de sufrimiento y alegrías. Pese a firmar un balance de siete victorias y siete derrotas tras el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA, el conjunto murciano logró la salvación de forma agónica con un sprint final en el que logró cuatro triunfos en las últimas seis jornadas ante rivales como el Joventut o el Manresa, que ayer arrancaron los play off por el título. Sin embargo, durante esos momentos la relación entre Sito y el UCAM se fue haciendo más sólida. El deseo del entrenador universitario por continuar ha sido fuerte desde que finalizó la temporada, y entre sus prioridades ha primado la esencia del nuevo proyecto por encima de otros aspectos, como el apartado económico. «Muchas veces, para quedarse en un sitio o entrenar, te tienes que sentir identificado con las cosas que se hacen y sentirte entrenador. Hace un año y medio no lo veía claro, porque nunca he tenido en mente llegar a los máximos equipos en la Liga Endesa como el Baskonia o el Barcelona. Ni me lo había planteado, ni lo había buscado. Este tiempo me ha servido para reflexionar y el UCAM Murcia me ha dado la oportunidad de disfrutar, se lo he dicho a los jugadores, que ha sido un honor entrenarles y que me habían hecho sentir entrenador otra vez. Que dijera una cosa y que se hiciera, que el hubiese una transmisión de orgullo, valores, entrega... que el UCAM fuese lo más importante para ellos en muchas situaciones de los partidos... eso te hace sentir fuerte otra vez», decía el pasado domingo en la última rueda de prensa post-partido.

Con este movimiento el club murciano agiliza la puesta en marcha de su maquinaria, ya que otros años se había demorado más la decisión del banquillo. Tanto, que nombres como Fotis Katiskaris o Ibon Navarro, después de firmar una buena temporada, acabaron marchándose. «La diferencia este año es que la forma de ser de Sito es muy especial. Es una persona que cuando trabaja con alguien se involucra al máximo, y cuando ha conocido cómo trabaja la UCAM, le ha gustado mucho. Ha estado muy a gusto en una situación de máximo estrés y riesgo que no tuvimos con Fotis o Ibon, y eso une mucho a la gente», afirmaba el miércoles Alejandro Gómez, director general del UCAM, en una entrevista a este diario.

El anuncio de la renovación del entrenador madrileño llegó a través de un vídeo que el club lanzó en sus redes sociales y la ilusión de los aficionados no se hizo esperar. Tampoco la de Sadiel Rojas, capitán del equipo y uno de los pocos jugadores que cuentan con contrato para el próximo curso. «Así es como se empieza un verano #Sito», escribió ayer en Twitter.