Solidaridad con Prometeo

Lo Romero Golf acogió el que será su torneo más emotivo de este año, donde lo importante no era ganar, ni siquiera jugar al golf, lo importante era asistir, porque todo el que quiso, colaboró. Los hubo que se apuntaron y no pudieron jugar, pero aún así donaron sus green fees. Los hubo que no jugaron, pero compraron salidas en diferentes campos de Alicante y Murcia. Los hubo que adquirieron estas salidas y a su vez las donaron para el sorteo. En fin, que la causa congregó a multitud de gente desinteresada aportando productos, tiempo y dinero.

El artífice de tan hermosa idea fue Pedro Jiménez, el que fuera alcalde de Torre Pacheco durante veinte años, que puso «sus dos manos y corazón» a disposición de la petición del actual consistorio, moviendo cielo y tierra con el objetivo de conseguir la máxima ayuda posible para la Asociación Prometeo y su proyecto de construcción de un centro de día.

Una de las estrellas de la jornada fue Joaquín Madrid, chef del restaurante 'Rincón de Joaquín', quien contribuyó con la aportación y elaboración del menú que pudieron degustar cerca de 130 personas, cocinado por el propio Madrid y parte de su equipo, desplazados al campo de golf. El plato estrella fue su patentada flor de alcachofa cocinada a baja temperatura.

Los trofeos que recibieron los ganadores los confeccionaron usuarios de la asociación, convirtiéndolos en exclusivos, ya que cada uno tenía su toque personal. Prometeo hizo entrega de un emotivo recuerdo en agradecimiento a su solidaridad a Pedro Jiménez, Joaquín Madrid, y a Lo Romero Golf; su director, Victoriano Jiménez, recibió el galardón en representación de este último y quiso agradecer a los 36 trabajadores del club su implicación con el evento.

Ascensión Méndez, en representación de la asociación, fue la encargada de hacer entrega de dichos trofeos. Como maestro de ceremonias del acto de entrega y del generoso sorteo posterior estuvo Jesús Granero, responsable de operaciones de Lo Romero. El ganador scratch fue Luis Yravedra de Lacalle, con 77 golpes, el campeón y subcampeón de primera categoría fueron Trovag Bjarne Haral, con 39 puntos y Francisco Javier Mateo, con 36 puntos. En segunda categoría los mejores fueron Christian Halzaran, con 45 puntos y Jorge Perona García, con 38 puntos. Por último en categoría femenina, encabezó la tabla Melodie Marzo de La Cruz con 37 puntos, seguida por María Antonia Díaz Navarro con 35 puntos.