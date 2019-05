'Vitolo': "Remontada ha sido la única palabra que se ha dicho en el vestuario, pero ahora nos toca hablar en el campo"

Vitolo es un jugador omnipresente esta temporada en el campo con el Cartagena. Ha sido su primer año en Segunda B, pero desde su primer minuto demostró que sería la piedra angular del bloque albinegro. Ahora, cuando afrontan todo a una carta, el tinerfeño afirma con rotundidad que este domingo no solo juegan por ellos. La responsabilidad es de los futbolistas, pero la recompensa es para toda una ciudad.

Vitolo será el más veterano de todos los jugadores que el domingo salten al Cartagonova en el partido entre el FC Cartagena y el Real Madrid Castilla en este encuentro de vuelta del play off por el ascenso. El centrocampista nacido en Santa Cruz de Tenerife hace 35 años se ha curtido en un sinfín de duelos en otros clubes, que le sirven para encarar éste sabiendo lo que le espera. No obstante, el jugador albinegro afronta este cara o cruz con las ganas de un novato y la energía que le da la confianza en su trabajo y en de los suyos.



Toda su carrera deportiva ha estado a caballo entre Primera y Segunda. Con 35 años se embarca en un proyecto de Segunda B, que precisamente no es un camino de rosas. ¿Esperaba una Segunda B así?

Vine concienciado de que sería una temporada competida y por momentos larga. Me ha sorprendido por la igualdad que existe. He disfrutado mucho en Segunda B y ojalá la culminemos con el ascenso.

¿No es algo cruel que tras 38 jornadas de lucha incesante por estar arriba, en 90 minutos malos se pueda ir todo por la borda?

Sí, pero nos puede pasar porque el fútbol en liga te da la posibilidad de corregir, pero en un play off esa revancha no la tienes si fallas en la vuelta. La situación es salvable, porque hemos demostrado que somos capaces de remontar situaciones adversas. Jugamos en casa, y somos un equipo que hace mucho que no pierde en su campo. Mi esperanza es que sé en el equipo en el que estoy, sé con los compañeros que trabajo, sé en qué club me encuentro y sé qué afición tenemos detrás. Esa es mi tranquilidad para decir que creo firmemente en la remontada.

¿Con el 3-0 de la ida pensó que estaba ya todo dicho?

No lo pensaba, pero al salir las cosas tan mal te planteas el motivo por el que están sucediendo. Nunca te ves del todo eliminado, porque si estamos bien, podemos remontar hasta un 3-0.

¿Cuántas veces ha pensado en el partido de vuelta desde el pasado sábado?

Mucho, porque el del Valdebebas no era el Cartagena del resto de la temporada. Sé que nadie dio ni tan siquiera su nivel medio. Nadie estuvo en el campo, porque tras cada gol era un mazazo psicológico y no nos terminamos de reponer.

Qué y cómo hay que hacerlo para remontar?

Simplemente ser el Cartagena. Jugar como hemos demostrado que podemos hacerlo. Hemos hecho muy buen fútbol. No fuimos primeros con 75 puntos por fallos nuestros, pero ganamos a cualquiera en cualquier campo haciendo muy buen fútbol. Creo que tendremos muchas opciones en el partido de revertir esta situación.

¿Puede existir miedo escénico de algún jugador?

No. Solo existe este partido. Es ése o ése. No hay después. El Cartagena sabe que se la juega y ese miedo escénico debe ser para el rival, que no está acostumbrado a jugar con tanta gente. Armamos este lío en la ciudad para que sea positivo para nosotros, no al revés.

¿Quedarse en primera ronda es un fracaso?

Está claro que sí. Para mí y para todos. Pero no quedarte en primera ronda, es un fracaso no ascender, porque el objetivo era ese. Pero sin olvidar que hemos batido récords y que la gente disfrutó. A nivel personal, no ascender, con los mimbres que hay es un mazazo.

¿Cómo hay que afrontar un partido así?

Pues siendo nosotros mismos. Tengo mucha ilusión en este partido. No solo jugamos por nosotros, es por la ciudad, los trabajadores, los aficionados. Debemos ser conscientes de que no solo somos 25 jugadores. Hay que saber con la responsabilidad que estamos jugando.

En los malos momentos se ve mejor si una plantilla está verdaderamente unida o no ¿Qué ha pasado esta semana en el vestuario?

La única palabra que se ha dicho esta semana es remontada, pero ahora nos toca hablar en el campo.

Es de dar consejos a los compañeros

Soy de apoyar. Hablo claro. El fútbol nos da otra oportunidad. Ahora hay que intentar que la gente se sienta orgullosa de nosotros y que sepamos transmitirles nuestras ganas.

¿Qué Cartagena veremos?

Un equipo firme, con las ideas claras. Ellos van a sentir la presión y haremos valer que estamos en casa y aquí somos muy fuertes.

¿Qué espera de la afición?

Estará con nosotros, porque sabe que la necesitamos. Si se funde con el equipo, será un jugador más.