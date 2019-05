Paco Belmonte apuesta por la ciudad deportiva con o sin ascenso

Estar en play off supone un ingreso de 52.000 euros por televisión

El presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte, afirma que no se plantean otro proyecto en estos momentos que no sea buscar el ascenso a Segunda División. Pero, en cualquier caso, la entidad está completamente decidida a apostar por la ciudad deportiva como gran reto, haya o no ascenso de categoría.

Considera el mandatario que han esperado demasiado tiempo una instalación para el club que nunca llega, por lo que es el momento de dar un paso al frente. «El 30 de junio próximo debemos dar un salto adelante. Debemos seguir creciendo. Si estamos en el la Liga de Fútbol Profesional podremos abrir todas las vías y el camino será mucho más fácil. Sin fútbol profesional seguiremos creciendo pero a otro ritmo», explicó Belmonte en rueda de prensa.

Destacó que uno de los grandes objetivos del próximo año es el proyecto de instalaciones deportivas propias. «La nueva ciudad deportiva es una prioridad que hay que poner en marcha ya si queremos seguir creciendo como club. Nos tendremos que sentar todos cuando haya acabado la temporada y tengamos nuevo gobierno en Cartagena».

Recordó, por otro lado, que el club, al igual que el resto de equipos que participan este año en la fase de ascenso -un total de 16- recibirán una cuantía global de 832.000 euros en concepto de derechos de televisión. Esta temporada decidieron, en la última reunión celebrada en la sede de la RFEF, que todos y cada uno perciba la misma cantidad, independientemente del número de eliminatorias que disputen. De esta manera, la entidad albinegra se embolsará 52.000 euros por los derechos televisivos.



75.000 euros el año pasado

El año pasado los clubes percibían 50.000 euros por cada eliminatoria, a repartir entre los equipos que se la disputaban. Así el club albinegro consiguió en este concepto un total de 75.000 euros, ya que superó las tres rondas.

Por otro lado, el mandatario indicó que la venta de localidades está teniendo una respuesta «magnífica». Al término del día se habían alcanzado las 10.096 entradas retiradas por los aficionados.

«Es el momento de alentar a los nuestros», indicaba el mandatario cartagenerista, que añadía que «todos deben transmitir que podemos. Si ellos están convencidos, nosotros debemos empujar para que estén convencidos un poco más», y pedía el apoyo incondicional de la grada «hasta que acabe el partido. Después será el momento de sacar las conclusiones, nos clasifiquemos o no».

Por último, esta tarde a las siete el club ha declarado el entrenamiento de puertas abiertas para que la afición acuda a animar a sus jugadores.