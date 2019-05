Juanra: «Tengo claro que en el Murcia hay que salir a ganar todos los partidos»

Esta mañana se ha presentado en la sala de prensa de Nueva Condomina Juanra Martínez como nuevo jugador del Real Murcia. El acto comenzó con una breve presentación del presidente, José María Almela, en la que hizo un repaso a la trayectoria del jugador y le dio la bienvenida a su casa.

Julio Algar, el director deportivo de la entidad grana, fue el siguiente en intervenir durante la comparecencia. El mánager deportivo grana realizó una radiografía del jugador de Algezares, definiéndolo como «un futbolista con buena capacidad de trabajo y que tiene buen criterio de balón para el medio campo». «Es un jugador comprometido, el ejemplo está en la velocidad de las negociaciones», apuntó Algar en el que se convierte en la segunda incorporación del Murcia para el nuevo proyecto.

Juanra en su intervención, por su parte, quiso agradecer al club por apostar por él, asegurando que «el Real Murcia era mi primera opción. Quería volver a mi casa». Como ya comentó Julio Algar anteriormente, afirmó que «las negociaciones fueron rápidas y fáciles».

El exjugador del Guijuelo no dudó en afirmar que «se trata de un paso hacia adelante en mi carrera y tengo claro que en el Real Murcia hay que salir a ganar todos los partidos». «He jugado tanto de centrocampista como de extremo y hasta de central, pero en el medio campo me desenvuelo mejor», añadió el centrocampista murciano. Asimismo, el ex del Guijuelo explicó que «nuestros objetivos tienen que ser a corto plazo y estar todos en las mejores condiciones. Me hace ilusión que sea un proyecto con gente de aquí y ojalá salga todo bien».