Gustavo Munúa, entrenador del FC Cartagena: "El público está transmitiendo una confianza grande al equipo"

Gustavo Munúa, entrenador del FC Cartagena, se ha mostrado optimista y convencido de poder conseguir la remontada ante el Real Madrid Castilla en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo en el estadio Cartagonova (19.30 horas).

"Estamos con muchas granas de que llegue el fin de semana porque veo el equipo realmente motivado, convencido, trabajando mucho para que esta remontada sea posible. Tenemos una energía muy grande de toda una ciudad, ya que el apoyo se siente y se respira en cada rincón de ella. Es una situación que a los jugadores y al club levanta mucho el ánimo, y queremos que llegue este domingo para poder representar el escudo del FC Cartagena y dejarlo bien alto", han sido las primeras palabras del preparador. "Lo que pasó el fin de semana pasado ya es pasado -derrota por 3-1-. Ahora estamos enfocados en la planificación del partido del domingo y lo que queremos es concretar con una idea y un trabajo. No tengo ninguna duda de que los futbolistas van a estar convencidos de concretar esa idea de trabajo", ha continuado.

El entrenador no ha querido desvelar si va a cambiar el dibujo táctico que empleó el pasado sábado en Valdebebas, donde salió de inicio con tres centrales y dos carrileros. "No hay ninguna duda de que en este partido hay una estrategia, y este equipo no va a dar una pelota por perdida, va a estar siempre máxima concentración e insistiendo en su sueño, que es pasar la eliminatoria", ha comentado.

También ha expresado que "estamos preparados para cualquier circunstancia que pueda pasar en el partido, si ellos juegan más arriba o en una zona media. Nosotros estamos centrados en lo que vamos a hacer nosotros, vamos a jugarlo con cabeza, con una estrategia muy clara para que se vaya dando a nuestro favor".

En todo momento, Munúa ha esquivado recordar la mala imagen que ofreció su equipo en el partido de ida: "Lo que queremos es contagiarnos de energía buena, sobre todo de lo que este grupo de jugadores nos ha contagiado durante el año, donde ha conseguido cosas muy importantes dentro de la historia de este club, y no tengo ninguna duda de que son capaces de revertir la eliminatoria por la solidez, madurez, el grupo humano y el fútbol que ha tenido el equipo en muchas fases del campeonato. Estamos en una situación de que todo eso nos genere muchas expectativas, y todas ellas buenas".

Marcar un gol en los primeros minutos puede ser una de las claves para lograr la remontada, pero no quiere Munúa que sus jugadores se obsesionen con ello: "El equipo va a salir con determinación, con mucha determinación para conseguir el objetivo, que es pasar la eliminatoria y hacer la remontada. Estamos en un club donde históricamente se han conseguido pocas remontadas de este tipo, pero las estadísticas están para quebrarlas. Con los números que ha hecho este año este equipo durante la temporada, es posible que se pueda dar, por todo lo que ha generado durante la temporada, ha remarcado, para hacer también hincapié en que "el partido puede durar 90 o 120 minutos, pero lo que dure, tenemos que saber manejarlo".

"El gol lo vamos a salir a buscar, pero también tenemos un trabajo, una estrategia, porque obviamente jugamos contra un rival y no podemos tener desajustes", ha dicho también el uruguayo.

La afición se está volcando y son ya casi diez mil las entradas que se han vendido: "Me encanta que el público esté volcado al cien por cien. Al equipo le está transmitiendo una confianza grande. Esto se hace entre todos y el público es una parte importantísima porque transmite esa energía que es vital en este tipo de encuentros".