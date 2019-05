Giustozzi: "No quiero jugar en la locura, pues ahí nuestro equipo no responde"

El entrenador de ElPozo Murcia, Diego Giustozzi, admitió ayer que su equipo «no responde en la locura», por lo que pretende que el partido de mañana en Jaén, en el que estará en juego el pase a la final de la Liga en la Primera División de fútbol sala, sea controlado y confía en los suyos. «Los jugadores están dando todo lo que tienen con sus virtudes y eso me da tranquilidad y confianza», indicó. El técnico argentino comenzó hablando del cuadro andaluz, al que considera «un equipo duro y experto». «Tras los 46 minutos del primer partido de la semifinal, con prórroga incluida, sigo pensando lo mismo y sé que debemos reforzar lo que hicimos bien y corregir lo que no hicimos de la misma manera», apuntó. Giustozzi sabe en qué club está. «Aquí uno siempre está obligado a ganar y no hay mucha paciencia, pero la mejoría lleva tiempo de trabajo y el nuestro es un equipo con muchas cosas buenas pero también con muchos jugadores jóvenes», comentó para acto seguido reconocer que se nota progresión: «Estamos yendo a más y ojalá que eso nos alcance para llegar a la final a pesar de que haya momentos de cierto bloqueo». Además, dejó claro que quiere evitar entrar en el descontrol de un encuentro marcado por el ambiente hostil para ElPozo que habrá en el Recinto Ferial de Jaén. «No quiero jugar en la locura, pues ahí nuestro equipo no responde. Lo tengo muy claro y sé que el ambiente te puede llevar, pero no nos conviene», declaró.