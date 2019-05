La Unión y CAP Ciudad de Murcia miran de reojo al play off de ascenso

Este fin de semana no solo juegan los equipos murcianos implicados en el play off de ascenso. Hay otros dos del grupo XIII de Tercera División que estarán muy pendientes de lo que ocurra en los partidos Escobedo-Yeclano y Real Unión de Irún-Jumilla, donde también 'jugarán' La Unión Atlético, que el pasado verano adquirió la plaza del Pinatar, y el CAP Ciudad de Murcia, que podrán saber ya si el próximo curso estarán en la misma categoría o tendrán que iniciar ya la planificación para Preferente Autonómica.

En septiembre del año pasado la Federación Murciana ya dejó claro a todos los clubes que el grupo en la campaña 2019-2020 será de veinte equipos, aunque también hay un supuesto para veintiuno. En cualquier caso, este fin de semana ya quedarán claros dos de los escenarios posibles. Por un lado, si el Yeclano, que ganó en la ida 6-0 al Escobedo, sella su regreso a Segunda B, y el Jumilla no logra sacar adelante el play out con el Real Unión de Irún –en el Uva Monastrell empató a dos goles–, tanto el CAP Ciudad como La Unión descenderán automáticamente. Otra de las opciones es que el Yeclano ascienda y el Jumilla se mantenga, en cuyo caso La Unión perderá la categoría y el CAP Ciudad quedará supeditado a que ningún equipo más –Lorca FC, Lorca Deportiva y Gesa Churra aún lo pueden conseguir– dé el salto a Segunda B, ya que en ese supuesto también bajará.

Asimismo, en caso de que el Jumilla baje y ningún equipo, incluido el Yeclano, suba a Segunda B, el grupo quedaría finalmente conformado con veintiún conjuntos, ocasionando también el descenso de los rojillos y los unionenses.

Pero aún hay más escenarios posibles. Si suben los cuatro equipos de Tercera y el Jumilla se salva, el grupo quedará entonces en dieciocho. Tanto el CAP Ciudad como La Unión se salvarían y la Federación recurriría a los dos mejores clasificados de Preferente Autonómica que no asciendan. Tanto el Palmar como el Cartagena Efesé ya han subido y queda por decidir una tercera plaza en el play off que enfrenta a Plus Ultra y Abarán.