Sito Alonso se queda en el UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB ha puesto la primera piedra del proyecto para la próxima temporada al anunciar la renovación del entrenador Sito Alonso. Apenas cuatro días después de que finalizase el curso, con la victoria de pasado domingo en el Palacio frente al Herbalife Gran Canaria, el club murciano ha hecho oficial esta tarde la continuidad del técnico madrileño -por dos temporadas- después de que ambas partes estuvieran condenadas a entenderse. Y es que fue el propio Sito Alonso el que insistió desde el pasado domingo en querer resolver su futuro lo más pronto posible después de lograr la permanencia matemática en la Liga Endesa. "En el UCAM Murcia me he vuelto a sentir entrenador después de un año y medio en el que no lo veía claro", afirmaba Sito Alonso en la última rueda de prensa post-partido de la temporada y añadió que "esta semana, sin más espera, me sentaré con el club a hablar tranquilamente sobre mi futuro".





Con un vídeo publicado a través de los canales oficiales del equipo en el que se han recordado alguno de los momentos clave de la temporada, como la falta en ataque deen la victoria ante el Unicaja, una de las jugadas más importante para el técnico en los últimos meses, el UCAM ha anunciado la renovación del entrenador madrileño. Un movimiento celebrado por los aficionados después de que en anteriores temporadas entrenadores como, quienes también cumplieron los objetivos marcados, se marchaban al término del curso.Por otra parte,, director general del UCAM, declaró ayer en una entrevista a LA OPINIÓN su optimismo para confirmar la renovación del técnico que se ha llevado a cabo esta tarde. "La diferencia este año es que la forma de ser de Sito es muy especial. Es una persona que cuando trabaja con alguien se involucra al máximo, y cuando ha conocido cómo trabaja la UCAM, le ha gustado mucho. Ha estado muy a gusto en una situación de máximo estrés y riesgo que no tuvimos con Fotis o Ibon, y eso une mucho a la gente. Sito está muy identificado con el club y con nosotros, pese a que antes de llegar, desde fuera, nos veía diferentes a él., porque me está llegando por muchos sitios", comentó y añadió que "Sito va a exigir poco. Valora diferente a lo que pensáis los temas de presupuesto, jugadores, invitación de la Champions€ Sito va más al tema personal, a la implicación y a la identificación. En este sentido, a mí me ha sorprendido gratamente como es. Va más allá de lo estrictamente profesional en este negocio, por lo que soy optimista para que continúe por todo esto".Desde el pasado domingo, Sito Alonso mostró su deseo de seguir vinculado al equipo murciano el próximo curso. "Estoy encantado aquí, se lo he dicho a los jugadores. Hace un año y medio no lo veía claro, porque nunca he tenido en mente llegar a los máximos equipos en la Liga Endesa como el Baskonia o el Barcelona. Ni me lo había planteado, ni lo había buscado. Siempre he intentado mejorar y me he llevado disgustos y a veces alegrías, pero este último año y medio no lo he visto claro en muchas cosas. Este tiempo me ha servido para reflexionar y el UCAM Murcia me ha dado la oportunidad de disfrutar, se lo he dicho a los jugadores, que ha sido un honor entrenarles y. Que dijera una cosa y que se hiciera, que el hubiese una transmisión de orgullo, valores, entrega... que el UCAM fuese lo más importante para ellos en muchas situaciones de los partidos... eso te hace sentir fuerte otra vez", dijo Sito Alonso tras el partido del pasado domingo.