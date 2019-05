El Racing paga tres millones de euros para dejar a cero su deuda con Hacienda

El Grupo PITMA desembarcó en el Racing de Santander en 2016 y poco después se convertía en máximo accionista del club que actualmente está jugando la fase de ascenso a Segunda División. La llegada del grupo comandado por Alfredo Pérez se ha convertido en una de las mejores noticias para una afición que, como la del Real Murcia, no ganaba para disgustos. Mientras que los racinguistas se están jugando la vuelta al fútbol profesional -en la ida de la eliminatoria de campeones empataron con el Atlético Baleares a cero en El Sardinero-, en los despachos han conseguido un hito al dejar a cero la deuda con la Agencia Tributaria.

El presidente del Racing de Santander, Alfredo Pérez, informaba ayer de que el club ha pagado la deuda de 3.188.449 euros que tenía con Hacienda, con lo que, según ha destacado, «después de una década, el Racing puede decir que no debe un euro ni a Hacienda ni a la Seguridad Social». Esta aportación de PITMA es solo la última, y es que antes de la llegada del grupo en 2016 la deuda con las administraciones públicas se acercaba a los nueve millones de euros. Estar al día con las obligaciones es un requisito «imprescindible» que el club debería cumplir en caso de que se materialice el ascenso a Segunda, pero además Alfredo Pérez afirmó que se ha decidido hacer el pago para garantizar la «imagen de solvencia» que quiere trasladar la entidad con independencia de que se consiga subir de categoría o no. El problema que ya es historia para el Racing de Santander es uno de los mayores quebraderos de cabeza del Real Murcia. El club grana, que debe casi quince millones, no tiene en sus oficinas un grupo capaz de poner el dinero que hace falta para llegar a un calendario de pagos con la AEAT.