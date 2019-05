Giustozzi admite antes de ir a Jaén que ElPozo "no responde en la locura"

El entrenador de ElPozo Murcia, Diego Giustozzi, ha admitido que su equipo "no responde en la locura", por lo que pretende que el partido del sábado en Jaén, en el que estará en juego el pase a la final de la Liga en la Primera División de fútbol sala, sea controlado y confía en los suyos. "Los jugadores están dando todo lo que tienen con sus virtudes y eso me da tranquilidad y confianza", ha indicado.

Giustozzi ha comparecido en rueda de prensa este jueves a dos días del segundo encuentro de semifinales ante el Jaén Paraíso Interior, al que ganó por 4-2 el pasado sábado en Murcia, por lo que otro triunfo grana le daría el acceso a la final y con ello el billete para la próxima edición de la Copa de Europa.

El técnico argentino ha comenzado hablando del cuadro andaluz, al que considera "un equipo duro y experto".

"Tras los 46 minutos del primer partido de la semifinal, con prórroga incluida, sigo pensando lo mismo y sé que debemos reforzar lo que hicimos bien y corregir lo que no hicimos de la misma manera", ha apuntado.

Giustozzi sabe en qué club está. "Aquí uno siempre está obligado a ganar y no hay mucha paciencia, pero la mejoría lleva tiempo de trabajo y el nuestro es un equipo con muchas cosas buenas pero también con muchos jugadores jóvenes", ha comentado para acto seguido reconocer que se nota progresión: "Estamos yendo a más y ojalá que eso nos alcance para llegar a la final a pesar de que haya momentos de cierto bloqueo".

"Los jugadores están dando todo lo que tienen con sus virtudes y con sus defectos y eso me da tranquilidad y me hace tener mucha confianza", ha seguido diciendo.

Consultado por qué tipo de choque espera ha comentado que prevé "que sea un partido parecido al primero de la serie, muy igualado y en el que nadie regale nada, por lo que lo que uno consiga se lo tendrá que ganar".

Además, ha dejado claro que quiere evitar entrar en el descontrol de un encuentro marcado por el ambiente hostil para ElPozo que habrá en el Recinto Ferial de Jaén.

"No quiero jugar en la locura, pues ahí nuestro equipo no responde. Lo tengo muy claro y sé que el ambiente te puede llevar, pero no nos conviene", ha declarado.

El de Buenos Aires no especula y así lo ha mostrado. "No pensamos ni en la final ni en clasificarnos para Europa, pues si sucediera me daría cuenta y estoy muy tranquilo en ese sentido. Tampoco pienso en que tendríamos un tercer partido en casa para alcanzar ese objetivo en caso de perder este sábado, sino que simplemente me centro en hacerlo bien en este encuentro", ha manifestado.