El Cartagena supera las 9.000 entradas vendidas

El FC Cartagena ha vendido ya más de 9.100 localidades de cara el encuentro que disputará este domingo, correspondiente a la vuelta de la primera eliminatoria del play off por el ascenso. El presidente de la entidad calificó como "magnífica", la respuesta de los seguidores albinegros tras el varapalo sufrido en la ida en Valdebebas, donde el equipo caía por 3-1.

"Es el momento de alentar a los nuestros", indicaba el mandatario cartagenerista, que añadía que "todos deben transmitir que podemos. Si ellos están convendido, nosotros debemos empujar para que estén convencidos un poco más", y pedía el apoyo incondicional de la grada "hasta que acabe el partido. Después erá el momento de sacar las conclusiones, nos clasifiquemos o no para la siguiente ronda".

El club, por otro lado, ha decidido ampliar el periodo de retirada de entradas para sus abonados, que concluía hoy a las ocho para postergarlo hasta mañana al cierre de las oficinas. De esta manera, los más de dos mil abonados que aún no han retirado sus localidades tienen un poco más de margen para acercarse al estadio Cartagonova.

El presidente albinegro aprovechó la comparecencia ante los medios de comunicación para expresar que aunque solo les pasa por la cabeza clasificarse y buscar el ascenso, en el caso de que así no sucediera, ellos no se han planteado otra cosa la próxima campaña que no sea planificar un proyecto con el mismo objetivo. "El 30 de junio deberemos de dar otro salto cuantitativo. Si estamos en la Liga de Fútbol Profesional el camino será más fácil y rápido. Si no es así, debemos seruir creciendo pero con otro ritmo", y se refería, además, a la ciudad deportiva. "Es una prioridad que no podemos permitir arrancarla antes de que empiece la próxima campaña". El club ya tiene un proyecto elaborado y unos terrenos concretados en Cartagena, aunque no ha desvelado nada del mismo.

Por último, desveló que la causa del Extremadura, en la que el presidente del club y su antiguo entrenador denunciaron una posible compra del encuentro de vuelta de la fase de ascenso del año pasado, está archivada y que será ahora la entidad albinegra la que inicie las acciones legales contra el club de Almendralejo y su presidente para defender el honor.