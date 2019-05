"Hay que venir al campo con el cuchillo entre los dientes"

Rubén Cruz, delantero del FC Cartagena, dice que la semana se le está haciendo demasiado larga a la espera del encuentro que disputará este próximo domingo a partir de las siete y media ante el Real Madrid Castilla. El equipo, añade el sevillano, ha pasado del dolor tras caer por 3-1 a la esperanza. "Teníamos mucha fe en el encuentro y no hicimos bien las cosas", indicaba Cruz, quien piensa que es el momento de "remangarse, sobreponerte. El vestuario está unido, la gente está motivada y se está transmitiendo que hay que creer en uno mismo y en el de al lado".

Insiste el goleador albinegro en que están convencidos "que la eliminatoria la pasamos al 100%. Habrá espectáculo y remontada".

Reconoce que a lo largo de la trayectoria de un jugador hay días malos y que estos han llegado en partidos como los de Extremadura de la pasada campaña y el de Valdebebas. "No vamos a mirar al pasado ni para lo bueno ni para lo malo. La eliminatoria no está pedida. No va a sceder lo mismo que ante el Extremadura la pasada campaña en casa", en la que el equipo no fue capaz de igualar el 1-0 que traía el equipo de Almendralejo de la ida.

Dice Cruz que "creo en mí y en lo que voy a hacer. Daré todo hasta que no pueda más".

No se plantea cuál es el sistema que tiene que utilizar el entrenador para superar al Real Madrid Castilla. "Da igual. Cada uno debe ser egoísta y luchar por lo que cada uno considere. Debemos afrontar el partido como o todo o nada. Debemos ser conscientes de lo que nos estamos jugando".

Dice Cruz que con la intensidad "es como uno juega mejor. La adrenalina es lo que nos hace saltar al campo con mucha más motivación. Y es que lo que puede pasar el lunes es que vengamos a entrenar para la siguiente ronda o recoger las maletas para irnos, todo cambia en un parttido".

Por último, el jugador cartagenerista señala que la afición debe cobrar un papel protagonista en esta historia. "Les pido que nos contagie. Deben estar con nosotros. Recordarles que hemos tenido vaivenes en la temporada ,pero el domingo todo el mundo debe venir con el cuchillo entre los dientes como nosotros. Los queremos a ellos porque si no nos se gastaría el dinero por una entrada para venir".