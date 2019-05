La presentación del proyecto del Murcia se queda en el anuncio de dos fichajes

La aparición de los futbolistas es lo único destacado de un acto en el que apenas se dan detalles del modelo deportivo y en el que se insiste en que el verdadero play off está en el concurso de acreedores.

Era la presentación del 'Plan Director' del Real Murcia para la próxima temporada y, aunque se esperaban detalles más concretos del nuevo proyecto, el acto finalmente se centró en la sorpresa de la presentación del lateral Iván Pérez y del mediocentro Juanra como primeros fichajes del Real Murcia para la temporada 2019-2020, llegados respectivamente del San Sebastián de Los Reyes y del Guijuelo. En el Paraninfo de la Universidad de Murcia, el hasta ahora entrenador del conjunto grana y ahora director deportivo, Julio Algar, explicó las líneas maestras de un proyecto deportivo en el que todavía falta por conocer quién será el entrenador toda vez que el madrileño se tendrá que conformar con la parcela deportiva.

El consejo grana convocó ayer a sus abonados y aficionados para ofrecerles los primeros detalles de la temporada 2019-2020. Pocas conclusiones dejó esta cita que denominada 'Tu Real Murcia'.

Aunque era un secreto a voces, la sorpresa que intentaron dar los mandatarios a sus aficionados fue la de presentar a los dos primeros fichajes para el próximo curso. Los defensas Iván Pérez y Juanra estuvieron presentes en el acto. El lateral derecho llega procedente del Guijuelo, mientras que el segundo aterriza en Nueva Condomina tras su paso por el Sanse. Fue lo único que los aficionados conocieron de la plantilla que se prepara, porque Julio Algar, que será el director deportivo, todavía no tiene el cerrado al nuevo entrenador.

«Está por definir. Tenemos claro qué perfil queremos, un entrenador que encaje en el proyecto», indicaba el madrileño. Lo que sí está claro es que para confeccionar la plantilla habrá cupos. Según explicó Algar, un 40% de los jugadores serán murcianos, otro 20% saldrán de la cantera, otro 20% serán sub-23 y otro 20% podrán haber nacido en cualquier otro sitio que no sea la Región.

En la introducción se expuso una vez más la situación económica del Real Murcia. Nada nuevo en un acto en el que se había prometido que se iba a conocer el 'Plan director' de la temporada 2019-2020. Tanto Francisco Cobacho, como Emilio García y Daniel Moreno reiteraron que el verdadero play off del Real Murcia no es el deportivo sino el económico, incidiendo en la importancia del convenio de acreedores, que acaba el 31 de diciembre, fecha en la que si no se ha solventado, cualquiera puede pedir la liquidación del club. Sin dar detalles, los responsables del área económica insistieron en que se está trabajando para llegar a acuerdos, pidiendo un esfuerzo a los acreedores para que acepten la importante quita que quiere el club.

El objetivo es que a partir de ahora, el Real Murcia tenga un equilibrio presupuestario, no gastando más de lo que ingrese. El presupuesto de gasto será de 1,6 millones de euros, de los que 700.000 euros irán destinados a la plantilla. En lo que respecta a los ingresos, el club grana quiere recaudar a lo largo del curso 2,1 millones de euros.

«Será un proyecto deportivo que irá de la mano de lo económico», indicaba Algar. Nadie habló de objetivos ni aspiraciones, pero Daniel Moreno y Emilio García evitaron que los aficionados se hagan ilusiones.

Al igual que ocurrió en el pasado mes de enero, los responsables granas, posiblemente para esquivar de inicio un fracaso posterior, echaron tierra encima de cualquier posibilidad de ascenso, basándose en que no se cumplen los ratios con la Liga, y para cumplirlos habría que ingresar casi veinte millones de euros, «lo que es una quimera».

Tampoco hay esperanza en alcanzar un acuerdo con Hacienda. La Agencia Tributaria abriría los brazos al acuerdo si la entidad hiciese un pago de cerca de tres millones de euros, sin embargo con un consejo de administración sin capacidad económica y sin idea de hacer una ampliación de capital para no perder el poder, la posibilidad de hacer un plan de pagos con la AEAT se convierte en un imposible, de ahí que el consejo dejase claro que el ascenso no se puede llevar a cabo por el incumplimiento de las exigencias económicas de la Liga.

Por otra parte, Paco Martínez Rivas, consejero del club, intervino en último lugar, aunque no dio a conocer ningún detalle de la campaña de abonos, aunque explicó que será «ilusionante» y dirigida a «gente murciana y murcianista». Apenas se explicaron más detalles del nuevo proyecto deportivo, que estará sensiblemente reducido en el apartado económico y la obligación histórica de luchar por el ascenso estará en el aire hasta que se vea el potencial de la plantilla.