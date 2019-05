El Real Murcia desvela hoy los primeros detalles de su nuevo proyecto

«El Real Murcia CF quiere invitar a sus socios, abonados y aficionados del club a visitar la presentación 'Tu Real Murcia', donde se expondrá el plan director de la próxima temporada». Con ese comunicado convocaba la pasada semana el consejo de administración del club grana el acto en el que se darán los primeros detalles del proyecto de la temporada 2019-2020. Sin más pistas, habrá que esperar a lo que suceda esta noche (20.00 horas) en el Paraninfo del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia para conocer exactamente qué es lo que van a explicar los consejeros murcianistas, aunque, atendiendo a lo de 'plan director', se espera que se desvelen no solo datos económicos sino también los primeros pasos del proyecto deportivo, que es lo que realmente importa a los aficionados.

Según algunas fuentes de Nueva Condomina, el consejo de administración comenzará haciendo un repaso de los seis meses que llevan en la entidad, centrándose especialmente en los datos económicos e intentando olvidar el desastre deportivo que ha llevado al Real Murcia a no jugar los play off algo que no ocurría desde que los granas fueron descendidos administrativamente en el verano de 2014. Hasta la plantilla entrenada por José Manuel Aira en la campaña 2014-2015, que fue confeccionada en apenas una semana y que contaba con una mezcla de jugadores de la cantera y de algunos descartes que no tenían sitio en el mercado, acabó en segunda posición, cayendo en la primera eliminatoria de la fase de ascenso frente al Hércules.

Una vez expuestos los ingresos y los gastos conseguidos desde noviembre, mes en el que la PARMU entró en el equipo de gobierno, se avanzarán los gastos e ingresos que tienen previstos para la temporada 2019-2020. Aunque este dato es menos sorpresa, ya que desde el órgano de gobierno ya se filtró hace varias semanas que el gasto para el primer equipo estará alrededor de los 700.000 euros y que habrá un tope salarial de 45.000 euros, con una mayoría de fichas que oscilen entre los 20.000 y 30.000 euros.

Se desconoce si se dará alguna noticia deportiva, como el nombre del entrenador que se sentará en el banquillo o de los jugadores que parece que ya están firmados. Lo que habrá que esperar es para conocer el precio de la campaña de abonos. Según explicó Almela en una entrevista radiofónica, esos detalles no se darán hasta la próxima semana.

El consejo de administración del Real Murcia ha descartado la rueda de prensa habitual para citarse con los aficionados. Por ello, el acto será público. De momento los accionistas se tendrán que conformar con esto, porque desde el club grana se sigue incumpliendo la Ley de Sociedades de Capital y retrasando la junta de accionistas en la que se tienen que aprobar las cuentas del ejercicio 2017-2018. Esta cita, que debería haberse celebrado en diciembre, todavía está pendiente.