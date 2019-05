El futuro es ahora

Una vez finalizada la temporada en la Liga Endesa, el balón regresa a los despachos. Hace siete días que el UCAM Murcia CB conseguía la permanencia matemática, el principal objetivo por el que Sito Alonso aterrizó en el club a finales de enero, y ahora le toca poner los cimientos para construir la siguiente campaña. La victoria de ayer frente al Herbalife Gran Canaria acabó con el deseo casi unánime de que la continuidad del técnico sea la primera piedra del próximo UCAM, y en unos días se conocerá una decisión que la mayoría de aficionados confía en que tenga un final distinto a lo ocurrido con Fotis Katsikaris o Ibon Navarro. Los últimos dos entrenadores que cerraron el curso con la ovación del Palacio y meses más tardes regresaron como rivales. «Me he vuelto a sentir entrenador después de un año y medio en el que no lo veía claro», afirmaba Sito Alonso en la última rueda de prensa post-partido de la temporada y añadió que «esta semana que viene, sin más espera, me sentaré con el club a hablar tranquilamente sobre mi futuro».

El entrenador madrileño cogió las riendas del equipo universitario nada más comenzar la segunda vuelta de la Liga ACB, donde el UCAM firmó su peor crisis de resultados de los últimos cinco años al enlazar nueve derrotas consecutivas. Sin embargo, en apenas unos meses, consiguió enderezar el rumbo del club con un balance de siete victorias y siete derrotas tras el parón por las ventanas FIBA y la Copa del Rey que llevaron a asegurar, no sin sufrimiento, la novena temporada consecutiva de la entidad murciana en la máxima competición. Un hito que hasta entonces no se había conseguido. «Estoy encantado aquí, se lo he dicho a los jugadores. Muchas veces, para quedarse en un sitio o entrenar, te tienes que sentir identificado con las cosas que se hacen y sentirte entrenador. Hace un año y medio no lo veía claro, porque nunca he tenido en mente llegar a los máximos equipos en la Liga Endesa como el Baskonia o el Barcelona. Ni me lo había planteado, ni lo había buscado. Siempre he intentado mejorar y me he llevado disgustos y a veces alegrías, pero este tiempo me ha servido para reflexionar y el UCAM me ha dado la oportunidad de disfrutar. Se lo he dicho a los jugadores, que ha sido un honor entrenarles y que me habían hecho sentir entrenador otra vez», dijo ayer Sito Alonso ante los medios de comunicación.

Al ser preguntado por su continuidad, siguió explicando que «todo puede pasar» y que «lo importante es que lo hemos conseguido todos juntos, no Sito» para después decir que «la semana que viene, no podemos esperar más, me sentaré con el club para hablar mi futuro tranquilamente». El entrenador madrileño agradeció a todo los componentes del equipo su trabajo en los últimos meses «desde las personas que lo componen desde lo más alto a los trabajadores del pabellón» y remarcaba que «no hemos ganado nada, pero es muy importante esto». No obstante, Sito Alonso también ofreció alguna pincelada de lo que se podría ver la próxima temporada en caso de que continuase a los mandos del banquillo universitario. «Me gustaría presionar más, ser un poco más divertidos todavía. A veces el equipo juega muy bien, pero eso de esperar al rival en medio campo... se me hace difícil a veces. Un poco más de presión, de energía, de dos contra uno, de valentía... No era fácil, y el equipo ha tenido valentía táctica en momentos de presión y ha ido muy bien. Se ha parecido muchas veces en ataque y en defensa a lo que yo quería, pero en defensa me gustaría que se pareciese más a lo que me gusta a mí. Contra el Herbalife Gran Canaria, se ha parecido bastante», aseguraba.

El técnico del UCAM no quiso dejar de lado en ningún momento de su discurso el papel de los aficionados, ya que «entendieron de verdad la situación» y fueron «una parte fundamental» para lograr la permanencia. «Venir aquí era incómodo como rival, pero estar aquí como local da gusto y eso lo tienen que mantener porque creo que lo han entendido de verdad», comentó y también dijo que «este club no tiene nada que envidiar a ninguno en los que he estado, no digo que sea mejor o peor, desde fuera parece que no hay esta percepción y es clara y rotunda, este club es de máximo nivel en muchas cosas».