El FC Cartagena prohibirá el acceso al Cartagonova con la camiseta del Real Madrid

El FC Cartagena ha decidido prohibir la entrada al Cartagonova a toda aquella persona que lleve la camiseta del Real Madrid, una medida que ha armado un gran revuelo entre la afición cartagenerista y la no albinegra, tanto a favor como en contra de dicha decisión. El club ha emprendido una campaña que ha decidido denominar '10 medidas para una remontada' y como segunda determinación ha propuesto evitar que nadie pueda acceder al recinto con la equipación blanca.



Después del revuelo que se ha formado a lo largo de la mañana, el FC Cartagena ha conseguido que esta decisión tuviera una enorme repercusión nacional, y ha informado que dejará entrar con la camiseta madridista a la zona habilitada para la afición visitante, una medida que ya aplicó el conjunto madridista para la afición albinegra en el partido de ida.



Son muchos los aficionados albinegros que acudieron a Valdebebas que se han quejado del trato dispensado por los porteros de la entidad, que restringieron su paso, pusieron pegas en los accesos y generaron mitl y un inconvenientes con los que irritaron a la parroquia cartagenerista.





Otra medida que no estaría mal es que prohíban la entrada al estadio a De Frutos, Cristo y Dani,ya en serio cada cual en su casa hace lo que quiera ,yo no lo hubiera hecho.

La afición visitante a la zona visitante y si necesitas más que se amplíe. Es lógico no querer que tú grada local se llene de coleccionistas de espectáculos. Me he visto incomodo en mi propia grada y no es algo agradable.