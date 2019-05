Bye, bye, Mister Oleson

En Murcia, después de unas temporadas mirando al octavo y no al fatídico decimoséptimo puesto y de tener sueños europeos, se ha vivido un curso agónico. A estas alturas, nadie creía que se celebraría una permanencia en la Liga Endesa. Pero así fue en un partido atípico de fin de campaña entre dos conjuntos que ya no se jugaban nada, donde todos y cada uno de los protagonistas dieron el máximo en busca de la victoria.

Fue un día de despedidas porque un buen número de jugadores que han vestido la elástica universitaria no seguirán, pero como nadie se relajó ni un segundo, solo al final se desveló que Brad Oleson no solo había jugado su último encuentro con la roja, sino que se retira del baloncesto para iniciar una nueva vida. El estadounidense, un hombre tímido, muy celoso de su intimidad, que apenas se prodiga en las redes sociales, se encontró con una despedida especial de sus compañeros en la pista, cuando ya quedaba solo la mitad de los espectadores. Alberto Martín, Sadiel Rojas y Kevin Tumba rodearon al jugador de Alaska, pero fue Mitrovic que animó a todos a mantear al jugador. Después, en Twitter, Dino Radoncic, un joven que ha acabado la campaña en un espectacular estado de forma, que esta misma semana, en una entrevista en este diario desveló los problemas que vivió en Burgos, colgó una foto en el vestuario con Oleson con un mensaje muy emotivo: «Gran victoria en casa para acabar la temporada 18-19. Ha sido un gran honor y privilegio jugar contigo Brad! Creciendo nunca podía imaginar que iba a ser tu comp. de equipo! Ahora te toca disfrutar! Leyenda».

Bradley Scott Oleson Lashinski, quien el pasado mes de abril cumplió 36 años de edad, ha dicho adiós con números en ACB para el recuerdo. Ha disputado 396 partidos, en los que ha contabilizado 8.677 minutos y 3.255 puntos. Debutó en la máxima categoría con el Fuenlabrada, al que llegó desde el Rosalía de Castro gallego de LEB2, para después pasar por el Baskonia y el Barcelona. En su palmarés figuran dos ligas y una Copa del Rey. Su hoja de servicios está repleta de actuaciones y un 42% de acierto en los lanzamientos triples. En Murcia se ha ganado el corazón de sus compañeros y de todos los integrantes del cuerpo técnico, aunque su relación con la grada ha sido de amor y odio. Quizás los aficionados esperaban un poco más de un jugador con pasado en dos clubes grandes de nuestro baloncesto.

La grada, además, dictó sentencia con Sito Alonso. El preparador madrileño llegó a finales de enero con la misión de arreglar un desaguisado y lo ha conseguido. El cántico «Sito quédate» fue unánime, atronador. También pasó con Fotis Katsikaris e Ibon Navarro, pero el club no fue capaz de retener al griego y al vasco con un proyecto más atractivo. Las limitaciones económicas para destinar más euros a la plantilla, al margen de las suculentas ofertas que recibieron ambos, fueron determinantes. El regreso de Óscar Quintana, como era previsible, acabó mal, y el 'experimento Juárez' no hace falta recordarlo porque está muy reciente. Pero mientras que los anteriores técnicos comenzaron sus discursos dando largas cuando se les cuestionaba por sus renovaciones, Sito ha sido más conciso. Esta misma semana se va a sentar a hablar con el club. No quiere esperar más. Desde un club como el Burgos, con una fuerte inyección de dinero público, ya le están tirando los tejos. Quieren dar un paso más –esta campaña no han sufrido para permanecer y durante algunas jornadas han mirado al play off– aupados también por una afición entregada. Por ello, la entidad universitaria deben andar rápido para construir un nuevo proyecto sólido, con un entrenador reconocido y reconocible como Sito Alonso. El verano se presenta largo, pero quizás las decisiones más importantes, las que también ayudan a que los abonados se animen a sacar más rápidamente sus carnés y no duden después de un curso donde las expectativas eran mayores, sean más rápidas en esta ocasión. El futuro es ahora.