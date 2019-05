El Real Murcia se juega el ascenso a LEB Oro con una renta de solo dos puntos

El Real Murcia Baloncesto se jugará hoy en Albacete el ascenso a la Liga LEB Oro, para lo que parte con la exigua ventaja de dos puntos en la ida de la eliminatoria ante el Afanion Almansa (65-63) y su entrenador, Rafael Monclova, pide «personalidad, carácter y un paso adelante». Del encuentro de las siete de la tarde en el polideportivo de Almansa saldrá un equipo que la próxima campaña militará en la segunda categoría del baloncesto español y el Real Murcia aspira a serlo tras un choque de ida que ganaba por 10 puntos a falta de menos de dos minutos del final (65-55) pero en el que vio reducida su ventaja hasta casi la mínima expresión.

«Estamos con ganas, ilusión y motivados y veo al equipo responsabilizado para hacerlo lo mejor posible en esta final a 40 minutos», manifestó Rafa Monclova.

El técnico sevillano sabe que su equipo podía haber llegado mejor a esta cita, pero enseguida se centra en lo que viene: «Íbamos ganando por 10 puntos a falta de poco más de un minuto y medio y nos dejó mal sabor el desenlace del encuentro, pero tengo que hacer una lectura más global de un partido que fue muy duro y en el que tuvimos dinámicas muy positivas para haberlo roto».

«Si fuéramos con más ventaja, igual estaríamos más relajados y nosotros ya hemos demostrado ser competitivos cuando tenemos que salir a ganar», declaró. «Para ascender tenemos que ganar y no hay otra lectura», añadió. Pronosticó «un partido bonito y con un ambiente espectacular, por lo que habrá que controlar las emociones y tener acierto». «Esperamos dar un paso más cuando ninguno esperábamos estar aquí», pero «esto no se ha acabado», con lo que no gastará elogios hacia sus jugadores cuando todavía tiene «que apretarles».