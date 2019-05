ElPozo pone en juego su reputación

ElPozo Murcia inicia hoy ante su afición (13.15 horas, Teledeporte) una eliminatoria de semifinales ante el Jaén Paraíso Interior engañosa. El conjunto de Diego Giustozzi parte como favorito por el segundo puesto que ocupó en la temporada regular –su rival fue sexto–, pero los altibajos que ha tenido durante el curso, le hacen estar en alerta ante un rival que ha demostrado en los últimos tiempos que se crece cuando tiene un premio gordo a su alcance. En esta ocasión no solo está el pase a la final en una serie al mejor de tres partidos, sino que también hay en juego una plaza en la próxima edición de la Copa de Europa. Los murcianistas tienen el factor cancha a su favor –juegan el primero y el tercero, en caso de ser necesario, en el Palacio–, un hecho que hace vital hoy una victoria para evitar que el fantasma de la eliminación dentro de siete días en Jaén –el sábado 1 de junio– se instale en su entorno.

Después de sufrir un 'cachetazo' en Tudela en cuartos de final y de arreglar el entuerto en casa, ElPozo vuelve a tener toda la presión sobre sus espaldas. La actual generación de jugadores, que el pasado verano recibió un voto de confianza cuando el club decidió contratar un nuevo entrenador y mantener la plantilla, necesita alcanzar la final a toda costa después de tres temporadas de sequía. Desde junio de 2015, en el Palacio no se vive un encuentro por el título de liga. Demasiado tiempo para una entidad que cumple 30 años y que tiene en su palmarés cinco campeonatos. Además, ya no puede escudarse en el mayor presupuesto del rival, como ocurrió en los cursos pasados, cuando se cruzó en semifinales con el Inter Movistar o el Barcelona. Desde 2010 no llega a sus vitrinas el título y esta campaña se quedó a las puertas de la Copa de España en Valencia en el primer proyecto de Diego Giustozzi.

El Jaén no se le ha dado bien esta temporada a ElPozo. Tanto en el partido en su pista como en Murcia el resultado final fue de empate. Además, fueron duelos calientes, antipáticos, que se resolvieron en los últimos segundos. Los visitantes tienen jugadores acostumbrados a pelear en 'grandes plazas', como Mauricio, campeón de liga en 2010 con la elástica murcianista y que acabó expulsado en los dos choques de liga regular. El meta Carlos Espíndola, quien ha admitido que tiene una oferta del club murciano para la próxima temporada; el argentino Alan Brandi, a quien tuvo Giustozzi en su equipo campeón del mundo en 2016; el murciano Piqueras, que abandonó el pasado verano la disciplina de ElPozo buscando crecer, algo que ha conseguido; y, sobre todo, el goleador Carlitos, máximo realizador esta campaña de la liga con 33 tantos, son las grandes amenazas de un rival que ha sido este año subcampeón de la Copa del Rey hace solo dos semanas.