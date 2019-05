Diego Giustozzi apela al inconformismo de ElPozo

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia, ha apelado al inconformismo de sus jugadores para superar al Jaén Paraíso Interior en las semifinales y tener así la oportunidad de luchar por el título de liga en su primera temporada en el banquillo. El preparador argentino, que cuenta con todos sus jugadores para recibir mañana en el Palacio de los Deportes (13.15 horas) a los andaluces en el primer duelo de los tres previstos en esta eliminatoria, asegura que en cuartos de final, ante el Aspil Ribera Navarra, "cumplimos" y asegura que "estamos contentos por las sensaciones que volvimos a tener". Además, ha añadido que esta semana "el equipo entrenó bien, hay buen ambiente y espero que eso se vea reflejado en el resultado. Vamos a ir de menos a más en este play off, por lo que hay buen aire de confianza", ha dicho el campeón del mundo en 2016 con Argentina en una equipo donde tuvo a Alan Brandi, quien mañana será rival de ElPozo defendiendo al Jaén.

"No miro a la final", ha recalcado el argentino, quien ha opinado sobre el Jaén que "es un rival que se adapta más a un estilo de juego de eliminatoria directa que de liga regular. Tiene jugadores acostumbrados a jugar este tipo de partidos", comenta. Giustozzi ha garantizado que "nosotros saldremos a competir de la manera que sea necesaria. Somos dos equipo muy competitivos y serán partidos muy igualados. ElPozo está capacitado para competir, nuestra idea es jugar bien al fútbol sala y ganar jugando", dice.

Giustozzi considera que "el Aspil y el Jaén son el día y la noche, son completamente distintos, hay un montón de aspectos diferentes entre ellos", para añadir sobre otra situación que hace esta eliminatoria diferente a la anterior, que es el orden de los encuentros, es que "ahora empezamos primero en casa, pero también nos fue bien la eliminatoria pasada. Necesitamos contagiar y que la gente nos ayude. Esperamos que se haga mejor el hecho de jugar primero en casa, pero no te asegura nada".

El entrenador ha lanzado también otro mensaje a sus jugadores: "Si apareces en cuartos de final y no apareces en semifinales no vale para nada. Esto es fútbol sala, los jugadores no son robots y quieren jugar siempre bien, pero a veces hay un montón de circunstancias que también cuentan. La idea es que sigan respondiendo como en los dos partidos en casa, pero que no se conformen con eso. Estoy muy contento del grupo y esto lo vamos a sacar adelante como grupo. Esperemos que el nivel que ofrecimos el pasado fin de semana se mantenga hasta el 20 de junio", ha dicho.

Además, sobre los rumores que sitúan a varios jugadores en el equipo murciano, como el portero del Jaén Carlos Espínola, Giustozzi ha dicho que "esperemos que no se distraiga la gente. Creo en la profesionalidad, pero creo en la parte humana de los jugadores. Hemos vivido buenos y malos momentos durante la temporada, algunos duros, donde nos hemos dicho muchas cosas a la cara. Creo conocerlos y confío en ellos. Nosotros tenemos muchas cosas por bonitas por vivir", ha terminado diciendo.