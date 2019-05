El ascenso del viaje de 50.000 euros

"Somos veteranos aunque solo llevamos tres años en Tercera, por eso necesitamos subir", afirma el presidente, Mariano Albaladejo

El Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Churra llegó la temporada pasada al play off con la vitola de equipo revelación. Un año después se vuelve a encontrar en la misma situación, pero ya sin ir de tapado, poniendo las cartas sobre la mesa, a pecho descubierto. «Necesitamos crecer», afirma su presidente, Mariano Albaladejo, quien también es el propietario de Gesa Mediación, la empresa que patrocina a este club modesto de la pedanía de Murcia que sueño con estar el próximo curso en Segunda División B.

Con una plantilla formada en su gran mayoría por estudiantes, la mayoría de ellos jóvenes que han desarrollado sus cortas carreras deportivas en clubes de la Región, el Gesa Churra inicia mañana sábado, a las cinco y media en su campo, una fase de ascenso a la que ha llegado como cuarto clasificado y donde se encontrará con la Gimnástica Segoviana, segundo del grupo VIII de Castilla y León y que solo ha sufrido tres derrotas en toda la temporada. No tuvo precisamente fortuna en el sorteo el equipo murciano, pero aun así, su presidente considera que «sí podemos soñar con subir a Segunda División B».

«Ascender es un planteamiento real por el tiempo que llevamos ya en Tercera. Creo que tenemos experiencia, los chavales están formados y contamos con un cuerpo técnico muy fuerte. Somos veteranos aunque llevamos solo tres años en la categoría. Necesitamos subir ya aunque es cierto verdad que el campo ahora mismo no acompaña, pero se va ampliar y vamos a tener la oportunidad de seguir jugando ahí en Segunda B», explica Mariano Albaladejo, quien estos días se encuentra en Australia por negocios y que regresará la próxima semana para viajar hasta Segovia.

La plantilla del Gesa Churra ya sabe qué premio obtendrá en caso de ascenso. No es económico, pero sí muy apetecible. De hecho, los futbolistas ya tienen asegurado por entrar en el play off un viaje valorado en 15.000 euros. El destino aún no está decidido porque en juego está ahora otro mayor, de 50.000 euros. Ya la temporada pasada la empresa patrocinadora invitó a los jugadores a unas vacaciones en Palma de Mallorca gracias a esa prima. Pero este verano el destino puede ser mucho más suculento, aunque para ello tendrán que superar tres rondas.

«Cuando veo cómo Adrián Hernández –entrenador– y todo el cuerpo técnico trabaja con los chavales, que entrenan cuatro veces a la semana de nueve a doce de la noche después de trabajar o estudiar, me doy cuenta de que se está haciendo una buena gestión», opina el máximo mandatario, quien ya tiene diseñado junto a su equipo directivo un plan en caso de lograr el ascenso. «Si ascendemos entrarán nuevos actores para echarnos una mano, pero ya iremos viendo los acontecimientos poco a poco», dice, para añadir que «hay gente interesada en sentarse a hablar con nosotros para hacer un planteamiento de un club profesional».

Pero para llegar hasta este punto, el Churra ha basado su ascensión en dos pilares: la confianza en un bloque y austeridad económica. «No debemos dinero a nadie, por lo que si tenemos un presupuesto de 300.00 o 400.000 euros para hacer un equipo en Segunda B, es todo para la plantilla».

Aunque la ciudad tendrá el próximo curso dos clubes en la categoría de bronce del fútbol español, Mariano Albaladejo considera que también hay un lugar para el Churra: «Nosotros queremos nuestro espacio. ¿Por qué no podemos tener un equipo en Segunda B? Es cierto que en la ciudad tenemos al Real Murcia y el UCAM, pero también puede haber un tercero», explica, para recalcar que su filosofía «es nutrirnos de universitarios de Murcia capital y de gente le interesa jugar con nosotros».