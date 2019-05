Todorovic: "Sería muy bonito jugar el domingo en el Palacio"

El jugador del UCAM Murcia Dejan Todorovic volvía el pasado sábado a las pistas ocho meses después de su lesión en la rodilla izquierda. Comenta que tras su debut este año en Liga Endesa se ha sentido "un poco raro, pero al mismo tiempo bien y contento. Al final perdimos el partido y te llevas un disgusto, pero en general, más o menos bien".

Tras retirarse lesionado en el partido de pretemporada frente al Divina Seguros Joventut, Todorovic afirma no tener miedo de volver a la pista ya que "entrenando y en el partido la rodilla reaccionaba muy bien. Si no fuera así, no arriesgaríamos nada".

El jugador universitario no ha jugado ningún minuto en el Palacio y este domingo podría tener la oportunidad. "Todavía no sabemos la convocatoria, pero estoy preparado para jugar algunos minutos. Hacerlo delante de tu afición es algo muy bonito", explica el serbio, quien sabe que la decisión depende del entrenador. "Llevo casi un año sin jugar, así que será muy bonito", reafirma Todorovic.

El año del alero del UCAM Murcia no ha sido nada fácil, sobre todo los primeros meses "porque no podía moverme solo, tenía que usar muletas y no estaba acostumbrado ya que fue mi primera lesión grave". Además, el serbio ha sufrido mucho esta temporada con el equipo porque "no me gusta perder ni ver a mis compañeros hacerlo porque conozco la situación y no es nada fácil".

A pesar de su situación, Dejan Todorovic ha intentado en todo momento centrarse y "estar focalizado en mi equipo. El primer día que pude caminar estuve en los vestuarios intentando traspasar esa energía y mi experiencia en la Liga para intentar ayudarlos", ha explicado.

Sobre su futuro, afirma que lo mejor es centrarse en esta semana que queda, "intentar estar con el equipo, aprovechar la semana de entrenamiento con ellos y si al final entro en la convocatoria aprovechar y jugar algunos minutos".

El partido del domingo frente a Herbalife Gran Canaria se juega tras conocer que el equipo ya tiene la permanencia. Sin embargo, Todorovic destaca del equipo que "somos profesionales y vamos a jugar todos los partidos como si fuera el último de nuestras vidas. Invito a la gente a que venga y aprovechemos para celebrar y disfrutar la permanencia", concluye el serbio. El encuentro frente a Herbalife Gran Canaria se disputará el domingo 26 a las 12:30 horas en el Palacio de los Deportes.

Todorovic entró por primera vez en la convocatoria en el encuentro ante el Joventut. Después se mantuvo en el compromiso frente al Unicaja Málaga en el Palacio, pero en ambos encuentros no llegó a jugar ni un solo minuto. Fue el pasado sábado, en la derrota frente al Burgos, donde por fin volvió a actuar unos minutos.