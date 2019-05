La tristeza de Merino: "Es una pena que perdiéramos la semana pasada"

El entrenador del UCAM Murcia, Juan Merino, se mostró apesadumbrado pese al triunfo de su equipo ante el Talavera en un encuentro intrascendente (2-1) disputado en La Condomina. «Estoy muy contento con mis jugadores, y es una pena que perdiéramos el pasado fin de semana», dijo en alusión al tropiezo en Marbella que le costó al equipo sus posibilidades de acceder a la fase de ascenso a Segunda. «Este equipo ha demostrado que es capaz de todo cuando juega a su máximo nivel», afirmó.

No obstante, Merino quiso aclarar que «yo defiendo a mis jugadores cuando se equivocan, pero no apoyo que me den el 40% cuando me pueden dar el 100%. Se puede ganar o perder, pero siempre con la mejor actitud», expuso en relación con la actuación de la pasada semana. Además, agregó que «al equipo se le escapa una gran oportunidad después de una muy buena primera vuelta. Los jugadores no están contentos porque querían estar entre los cuatros primeros».

Respecto al encuentro ante el Talavera, confesó que «el rival defendía bien, pero teníamos ocasiones y marcamos gracias a una genialidad de Luis Fernández». No obstante, añadió que «en la segunda parte, mientras el equipo tuvo físico, generamos ocasiones claras. Así vino el 2-1. El contrario no ha tirado mucho a portería, no hemos sufrido y hemos sido sólidos. El equipo tiene que estar junto aunque vayamos ganando, porque en los últimos minutos puede pasar todo», concluyó Merino.