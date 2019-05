El Muleño se relaja y el Deportiva se asegura el segundo puesto

El Lorca Deportiva se clasificó ayer como segundo del Grupo XIII de Tercera División y el hecho de que el Yeclano no perdiera privó a los lorquinos de poder pelear por el liderato en la última jornada para ser campeones de grupo. El gol a los cinco minutos de Diego ya dejó al Muleño tocado y más pendiente del rival que de hacer su partido, por lo que los lorquinos no bajaron el pie del acelerador aprovechando el gol tan tempranero para tratar de luchar hasta el último minuto por ser primeros en la clasificación, algo que no pudo ser finalmente por el empate del Yeclano.

El tanto de Diego a los cinco minutos fue una losa demasiado pesada para un equipo que salió con su once de gala, pero que muy pronto se vio contra las cuerdas a las primeras de cambio. Por mucho que los locales apretaran en defensa, en el minuto 17 fue Mansour quien amplió distancias con los locales haciendo los deberes.

Aunque en la segunda mitad el Deportiva tuvo menos ímpetu y fuerza que en la primera, lo cierto es que el partido quedó visto para sentencia en el momento que en el minuto 52, Manu Costa transformó un penalti que dejaba el partido visto para sentencia. Al final el conjunto lorquino no pudo hacer más que asegurar la segunda posición y esperar a que la fase de ascenso le depare algún rival más o menos asequible para el sueño del ascenso.