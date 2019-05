El FC Jumilla no puede con el Marbella y cae al play out

Todo lo que podía salir mal, salió mal. El FC Jumilla empezaba la última jornada en Segunda B con la permanencia en su mano. Solo tenía que ganar para no depender de nadie. Pero los de Pontes no fueron capaces de imponerse al Marbella. Tampoco empataron. Así, las victorias del Granada B y del Sanluqueño condenaron a los vinícolas al puesto de play out. Hoy conocerán el rival con el que tendrán que pelear para mantenerse en la división de bronce. En el bombo estarán el Celta B, la Real Unión de Irún o el Alcoyano.

El equipo vinícola dependía de si mismo para evitar jugar la promoción de descenso, pero se encontró con un equipo como el Marbella, que hizo un partido muy serio. A los ocho minutos los locales se adelantaron en el marcador con un gol del central Cruz, quien aprovechó una indecisión en la defensa vinícola tras un saque de banda. El gol de los andaluces sembró dudas en el Fútbol Club Jumilla que estuvo muy titubeante durante los primeros treinta minutos de partido.

Parecía que el panorama cambiaba a favor del Jumilla pasada la media hora, cuando Carlos Álvarez metía a los de Pontes en el partido con un gol que en ese momento valía la permanencia. El disparo del ovetense se estrelló en el larguero, pero el rechace volvió a caer al delantero para que batiese a Godino. Era el tercer tanto del asturiano en las tres últimas jornadas.

Tras el inicio de la segunda parte fue mejor el equipo de Cubillo que tuvo una buena ocasión en las botas de Montero al que respondió el cancerbero murciano Iván Martínez con una gran parada. El nerviosismo hizo mella en los jugadores del conjunto jumillano que estaban pendiente de lo que ocurría en los partidos Don Benito- Granada y Atlético Sanluqueño-Badajoz.

A los sesenta y tres minutos, el recién incorporado Bouba, probó suerte desde fuera del área con un disparo raso que repelió el portero del Marbella, Godino.

De nuevo, Iván Martínez, se erigió en protagonista con un remate de cabeza que obligó a Iván Martínez a realizar una gran palomita.

A ocho minutos para el final el delantero Montero se aprovechó de una indecisión de la defensa del FC Jumilla y establecía el 1-2 en el marcador. De nuevo un fallo defensivo condenaba a un conjunto vinícola que veía como el resultado en otros campos tampoco ayudaba.

Tuvo el empate Óscar Rico, pero el disparo del alicantino se estrelló en el travesaño cuando el partido entraba en los últimos minutos.

Finalmente no se movió el marcador. Derrota para el FC Jumilla y decepción entre los aficionados que acudieron al UVA Monastrell. Tendrán que levantar la moral los vinícolas para afrontar la eliminatoria de play out, en la que intentará mantener la categoría.

A la conclusión del partido Leonel Pontes explicaba que «el Marbella fue más fuerte que nosotros, con mucha calidad colectiva». «Hemos jugado con ansiedad y pendientes de los otros resultados», añadía, esperando ya el sorteo de hoy lunes en Las Rozas.