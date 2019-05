ElPozo ahuyenta el miedo

Cuando hace una semana ElPozo Murcia perdió el primer partido de cuartos de final en la pista del Aspil Ribera Navarra, los miedos del pasado regresaron. La credibilidad del proyecto dibujado el pasado verano, cuando el club dio una vuelta de tuerca en el banquillo y ofreció otra oportunidad ¿la última? a un bloque de jugadores que no había logrado ni un solo título 'grande' en las últimas campañas, estaba en juego. El pasado fin de semana, en dos encuentros, parte de esos fantasmas, no todos, salieron corriendo del Palacio de los Deportes. Pero no fue fácil porque el modesto conjunto de Tudela, bien trabajado desde hace muchos años por Pato, cayó y se levantó, pero sin la fuerza suficiente como para evitar que ElPozo inicie el próximo sábado en Murcia las semifinales por el título de Liga ante un viejo e íntimo enemigo, el Jaén Paraíso Interior, que acabó con el Osasuna, uno de los cabezas de serie en las eliminatorias por el título más igualadas del último lustro en Primera División.

Después de igualar la serie en el segundo encuentro, a los hombres de Diego Giustozzi les quedaba rematar la faena. No valía otro resultado que el triunfo y llegó por un ajustado 4-3 después de disfrutar durante casi toda la segunda parte con una renta de tres tantos. ElPozo, que no es un equipo que vaya sobrado de nada, que necesita el compromiso de todos y cada uno de sus componentes para alcanzar grandes metas, cumplió, aunque lo hizo con suspense, sufriendo en el último minuto. Pero la línea de meta, que se había empinado por las dudas generadas en Tudela, como si de una etapa de alta montaña se tratara, la alcanzó el equipo de Murcia después de ofrecer una imagen solvente durante más de treinta minutos de juego.

Diego Giustozzi, que en el primer partido en Murcia trató de contener en el arranque al Ribera Navarra, lanzó ayer desde el primer momento su equipo a por la victoria con un quinteto más agresivo ofensivamente con la presencia de Fernando y Pito. Y no tardó ni dos minutos en llegar el primer tanto en una acción que culminó el virtuoso ala granadino con un disparo cruzado. Se trataba de evitar que el conjunto de Tudela ganara confianza y se lo creyera. Y después de repeler un par de disparos el meta Fede, éste vio a Álex solo y le mandó un espectacular pase que cazó en una chilena el ciezano para hacer el 2-0 con menos de tres minutos y medio jugados. Tras este espectacular tanto, la misión de minar la moral del rival estaba cumplida, pero faltaba lo más difícil.

Si algo caracteriza al Ribera Navarra es su valentía, no perder en ningún momento la cara. Tenía mucho que ganar y poco que perder. Por eso dio un paso al frente para poner cerco a la meta de ElPozo, donde Fede volvió a sobresalir. Sergio González estrelló un balón en el palo tras desviar la trayectoria el guardameta antes de que David Pazos, en una acción iniciada con un trallazo lejano de Lemine, acortara distancias (2-1) con once minutos y medio aún por jugar del primer acto.

Durante algunos momentos ElPozo perdió intensidad, pero en una jugada de estrategia que nació de una parada de Fede a un disparo de Sergio González, llegó el 3-1. Miguelín botó un saque de esquina, sirvió a Fer Drasler, quien empalmó un gran disparo que acabó dentro de la portería rival tras desviar Álex lo suficiente el esférico para evitar que Gus, bien situado bajo los palos, llegara. El conjunto murciano dejó pasar el tiempo a partir de ese momento hasta el descanso. Con dos goles de renta, se lo podía permitir, pero cualquier error provocaría de nuevo el regreso de los temores.

ElPozo entró en una dinámica peligrosa en la segunda parte, cediendo muchos metros a su rival, que comenzó a creer en sus posibilidades. Pero Fede controló todos los intentos con estiradas casi imposibles. Necesitaba un gol el equipo murciano y lo encontró a diez minutos del final cuando menos se lo merecía en ataque. En una jugada elaborada que acabó con una asistencia de Álex a Fer Drasler, quien hizo el 4-1 de un disparo seco ajustado a la base del poste izquierdo de Gus. Acto seguido, el Ribera Navarra lanzó su última ofensiva. Sepe salió como portero-jugador, asediando a partir de ese instante el conjunto visitante a ElPozo, que a malas penas se estiraba, saliendo a la contra en algunas ocasiones. La posesión era de los visitantes, pero el control lo tenían los locales, que 'durmieron' el choque esperando el error del rival, pero no llegó. Y en el último minuto, cuando el choque parecía concluido y en la grada se empezaba a saborear el triunfo, llegó el susto final. A 53 segundos del final, Lucas hizo el 4-2. El peligro estaba aún lejos, pero a 23 de la conclusión, un tremendo disparo de Javi Mínguez rompió la red de Fede. El final fue agónico, con la grada respirando hondo mientras cuando de nuevo Mínguez, a ocho del final, realizó un disparo que salió rozando el poste izquierdo del meta de ElPozo. Con el corazón en un puño acabó el choque el equipo de Murcia, que inhaló y puso ya su mente en el Jaén Paraíso Interior, un equipo que, precisamente, no se le ha dado bien esta campaña, tras empatar tanto en La Salobreja como en el Palacio.

La serie, de nuevo al mejor de tres partidos, cambia de diseño. Comenzará en Murcia y continuará el miércoles 29 en la localidad andaluza. Si fuera necesario un duelo de desempate, se celebrará en la capital del Segura el sábado 1 de junio. En juego está el premio de jugar la final y de disputar la Copa de Europa el próximo curso. Mucho en juego para el primer proyecto de Diego Giustozzi.