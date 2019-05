Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, finalizó el encuentro ante el San Pablo Burgos «contrariado» por la derrota que impidió a su equipo sellar la permanencia matemática en la Liga Endesa. El conjunto universitario deberá esperar a esta tarde para ver si los resultados de sus rivales directos le acompañan para conseguir la salvación esta jornada (necesita una derrota del Estudiantes o del Gipuzkoa Basket) o tendrá pelear en el último partido ante el Herbalife Gran Canaria. Un partido para el que Ovie Soko hizo saltar ayer las alarmas tras doblarse el tobillo izquierdo en la lucha por un rebote. «Soko tiene una torcedura bastante importante, pero hasta que no estén las pruebas habrá que esperar», dijo ayer Sito Alonso en los micrófonos de Onda Regional.

No obstante, sobre el partido, el técnico madrileño se mostró sensiblemente molesto ante la vulnerabilidad defensiva de sus jugadores a partir del ecuador del segundo cuarto. «Estoy bastante contrariado porque creo que no es el tipo de partido que queríamos jugar aquí. En los primeros 12-13 minutos sí que hemos entendido lo que teníamos que hacer, y nuestras normas en defensa. No estábamos acertados en eltiro, pero eso no me preocupa porque no se puede controlar. Lo que me preocupa mucho es la reacción a ese tipo de fallos porque nos ha propiciado defender con menos intensidad, y me sabe mal la consecución de puntos a raíz de puertas atrás», explicó el entrenador del UCAM Murcia en la posterior rueda de prensa y añadió que «Eso es una falta de concentración grave, depende de la actitud de las cosas, del jugador que defiende y de un colectivo que se ha ido apagando a la vez que nos iban metiendo puntos».

Sito Alonso lamentó que su equipo no fuera capaz de mantener la línea marcada en las victorias frente al Manresa o el Divina Seguros Joventut y remarcó dos momentos clave que pudieron marcar el partido. «Uno ha sido cuando estábamos seis abajo con una falta en ataque de Kyle Hunt, ahí creo que podíamos haber llegado al partido. Otro momento ha sido en la primera parte, cuando hemos tenido tres triples consecutivos, dos de Dejan Todorovic, que me alegro mucho de su vuelta, que no han entrado y que podían haber roto el partido. Pero no ha sido así y nos hemos venido abajo en defensa. El San Pablo Burgos ha estado mejor en todos los aspectos del juego», aseveró el técnico.

Sobre la posibilidad que el su equipo hubiese pecado de relajación al ver muy cerca la permanencia matemática, Sito Alonso fue claro. «Siempre intento transmitir a los jugadores y al cuerpo técnico la importancia de conseguir una victoria, tengas más presión o menos, y el cómo hace las cosas. Muchas veces, el cómo haces algo, marca muchas veces el resultado. Es la clave para todo, nuestro cómo no ha sido el mejor cuando hemos tenido alguna dificultad y el equipo contrario ha podido anotar con la calidad que tiene», concluyó el entrenador del UCAM Murcia ayer tras la derrota frente al San Pablo Burgos.