La pesadilla del Murcia se acaba hoy en Sevilla

Parecía que no iba a llegar nunca, pero llegó. El Real Murcia disputará hoy el partido que cierra una temporada que a partir de enero se fue enrevesando hasta convertirse en una auténtica pesadilla. Después del choque de esta mañana en el campo del Sevilla Atlético, no habrá más. Porque por primera vez desde que los granas cayeron a Segunda B por el descenso administrativo, el murcianismo no vivirá en primera persona el play off. Los billetes a la fase de ascenso dejaron hace muchas semanas de estar al alcance de los de Nueva Condomina. No solo eso. Al final tocó por luchar por no caer a la zona de descenso. Con sufrimiento, la victoria de la semana pasada frente al Melilla certificaba por fin la salvación, de ahí que el partido de esta mañana solo ponga en juego el honor, y es que el Sevilla Atlético también ha llegado a la última jornada con los deberes hechos.

Salvo sorpresa, Julio Algar afrontará su último choque como técnico grana. El madrileño, pese a que quiere continuar entrenando al equipo la próxima campaña, tendrá que conformarse con la dirección deportiva. La decisión no está confirmada. En el club grana han preferido tomarse su tiempo, pero pocos en las oficinas defienden a Algar como entrenador, por lo que hoy se despedirá del banquillo.

El entrenador murcianista apostará por un once en el que de nuevo mezclara veteranos con canteranos. Se han caído de la lista José Ruiz y Nahuel por problemas médicos. Tampoco está, aunque nadie en el club ha explicado el motivo, el central Hugo Álvarez. Vuelve el lateral Parras, ya recuperado de la lesión, repite Escribano, del filial, al que se le suman Lalo, Rubén Gómez y Palazón. Hoy podría ser el último partido como grana de jugadores como Mackay, Juanma, Miñano y Henrique.