Una mínima opción para el título

La temporada regular finaliza esta tarde, a partir de las ocho. Será entonces cuando conozcamos los probables candidatos a convertirse en rivales del FC Cartagena para el tercer play off consecutivo de los albinegros en su incesante búsqueda del ascenso.

En el Grupo IV no está nada dicho aún, aunque es poco probable que cambien las posiciones de los tres primeros clasificados. El FC Cartagena tiene una mínima opción para convertirse en el líder y, de esta manera, afrontar la fase por el ascenso con los campeones de otros grupos, lo que otorga, sin ninguna duda, una fantástica ventaja al mejor de cada uno de los grupos respecto a sus inmediatos perseguidores.

Aunque la realidad dice otra cosa. Lo que debe suceder para lograr escalar esas dos posiciones para encaramarse 'in extremis' al primer lugar es, además de derrotar la Balona en el Cartagonova, que el Recreativo pierda su partido en casa ante el Villanovense -que ya está descendido- y que el Melilla no gane frente al Ibiza esta tarde. El equipo onubense lleva una segunda vuelta intachable: no ha perdido ni uno de los 18 encuentros que ha disputado y suma en este periodo la friolera de 44 puntos, por lo que una catástrofe debe suceder en Huelva para que los de Salmerón no se hagan con el primer puesto.

El Melilla, por su parte, no quiere dejar de conservar, al menos, esa segunda posición y debe hacer sus deberes ante un Ibiza que quiere arrebatar la quinta posición al UCAM Murcia, un premio muy pequeño para lo que el Melilla se está jugando. Hay que recordar que el bloque norteafricano ha permanecido en puestos de play off de ascenso toda la temporada y ha sido el que más tiempo ha ocupado el primer puesto, pero su pinchazo en Nueva Condomina lo ha condenado en la penúltima jornada a la segunda posición y, probablemente, de ahí no pase.

Munúa y sus jugadores han tratado de interiorizar la situación en los últimos días. Después del inesperado tropiezo ante el Talavera en la penúltima jornada, un rival que nada se jugaba ya, futbolistas y técnicos saben que lo más probable es afrontar el camino largo para lograr el objetivo.

El preparador uruguayo no ha sido nunca de hablar de retos a corto plazo. Siempre se ha referido a un único objetivo, el ascenso, y aunque todo se presupone entonces mucho más difícil, al tener que pasar hasta tres eliminatorias, no deja de ser el camino que hay que encarar para alcanzar la meta.

Para el partido de hoy, en el que como antes recordábamos todavía se puede escalar a la segunda o la primera posición, lo normal es que Munúa no se guarde nada en el cajón. Eso sí, no podrá contar con los sancionados Moisés y Vitolo y tiene las dudas de los lesionados Santi Jara y Jesús Álvaro. Recordó Munúa el viernes que ambos han vuelto al trabajo, pero en estos momentos su participación es más que dudosa.

Hay otros tres jugadores que corren el riesgo de entrar al play off sancionados si reciben una amonestación hoy: se trata de Orfila, Cordero y Aketxe.

En el Cartagonova el Cartagena ha conseguido reconducir la situación con dos victorias en las dos últimas jornadas disputadas en su campo. Antes tuvo que lidiar con los empates ante el Sevilla Atlético, Villanovense y Real Murcia, que le apearon de forma definitiva del primer puesto.



Un rércord negativo

Por su parte, la Balona, puede batir su peor récord en cuanto a número de derrotas consecutivas si cae hoy en el Cartagonova. Tal y como recuerda Rubén Almagro en el Europa Sur, si no vence sería la Balona con menos puntos desde que regresó a Segunda B en el verano de 2011. Además puede ser el que finalice en la peor clasificación. Todo eso sin olvidar que en caso de caer alargaría a ocho la racha de mayor número de derrotas consecutivas que posee en solitario la actual plantilla desde hace dos semanas.