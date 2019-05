La lluvia y los problemas mecánicos de McLaren frenan a Alonso en Indianápolis

La lluvia ha provocado la suspensión temporal de la ronda de calificación de los tres últimos puestos de las 500 Millas de Indianápolis en la que tenía que participar Fernando Alonso.

Los responsables de la carrera estadounidense decidieron cancelar los entrenamientos previstos para este domingo de los nueve vehículos más rápidos, y dar prioridad, cuando el tiempo lo permita, a la disputa del llamado 'Last Row Shootout', que determinará los tres últimos puestos de la parrilla.

Una vez que se dispute la eliminatoria de los seis colistas de la ronda de cualificación del sábado, entre los que se encuentra Alonso, se disputará el 'Fast Nine Shootout', que decidirá el orden de los nueve primeros puestos de la parrilla.

Las 500 Millas de Indianápolis se disputarán el próximo domingo, 26 de mayo.

Alonso tiene que disputar el 'Last Row Shootout' contra los pilotos James Hinchcliffe, Pato O'Ward, Sage Karam, Max Chilton y Kyle Kaiser, que el sábado ocuparon los últimos puestos de la calificación.

El día no empezó bien para el equipo McLaren Indy de Alonso. A las 10.00 hora local (14.00 GMT) se abrió la Motor Speedway de Indianápolis para que los seis participantes del 'Last Row Shootout' pudiesen poner sus monoplazas a punto.

Pero McLaren Indy no apareció con el monoplaza de Alonso hasta 20 minutos después del inicio de la práctica, mientras el piloto español esperaba a la llegada de su vehículo.

Y cuando finalmente Alonso pudo salir al circuito, fue el último de los vehículos participantes con una velocidad media en su mejor vuelta de 354,070 kilómetros por hora, muy lejos de los 365 kilómetros por hora que el bicampeón del mundial de Fórmula 1 consiguió el sábado.

El equipo McLaren Indy ha tenido problemas toda la semana para tener listo el monoplaza de Alonso. El martes, el primer día de los entrenamientos, el vehículo estuvo la mitad del día en el garaje por problemas eléctricos.

El miércoles, tras el accidente que Alonso sufrió al estrellarse con las barreras, el equipo fue incapaz de reconstruir el vehículo hasta los entrenamientos del viernes, el último día de prácticas.

El sábado Alonso se quejó de la falta de preparación de su equipo y reconoció que durante toda la semana McLaren Indy había sido un poco lento en todo".

Alonso también expresó su desconfianza en que el equipo pudiese preparar el vehículo para meterse en la carrera.

"Probablemente la velocidad no está en el coche. No vamos a encontrarla en una noche. Intentaremos hacer un intento bueno y limpio y con suerte eso nos pondrá en las tres posiciones", declaró el piloto asturiano.

Una vez que se dispute el 'Last Row Shootout', los nueve pilotos que competirán por la 'pole' son Spencer Pigot, Will Power, Simon Pageneaud, Josef Newgarden, Ed Jones, Ed Carpenter, Alexander Rossi y Sebastien Bourdais, los nueve pilotos más rápidos, ayer disputarán la "pole position" en el 'Fast Nine Shootout'.

El otro español en la competición, Oriol Serviá, se clasificó este sábado sin problemas en el puesto 19.