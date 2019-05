ElPozo desempolva su manual

ElPozo Murcia desempolvó su manual, ese donde la primera palabra que se lee es compromiso, para salvar el 'match ball' al que le había llevado el Aspil Ribera Navarra con su triunfo hace una semana en Tudela. Después de más de cuarenta y cinco días sin celebrar una victoria, de atravesar por una crisis de identidad que había generado dudas, igualó la eliminatoria de cuartos de final y recuperó el factor cancha (3-0). Ante unos tres mil aficionados, menos de los esperados, los hombres de Diego Giustozzi dejaron su portería a cero en el Palacio de los Deportes después de sufrir una sangría defensiva en las últimas jornadas de la temporada regular, donde se dejó tanto con el fin de llegar con sus jugadores más importantes en el mejor tono físico a las eliminatorias por el título, que se encontró con una situación límite, con toda la presión en sus espaldas.

No fue fácil porque el Ribera Navarra de Pato es un equipo ordenado, tan obediente que es capaz de sacar de sus casillas a cualquier rival. Y ElPozo no es un equipo que vaya sobrado de nada. Tiene talento, pero cuando pierde el compromiso, no le vale con la calidad individual para ganar a nadie. Y gracias a esa vuelta al pasado sacó adelante un encuentro donde brilló con luz propia Fede, el guardameta valenciano que esta temporada ha arrebatado, con todo merecimiento, el rol de cancerbero titular a Fabio. «La presión se siente cuando luchas por evitar un descenso, no por ganar títulos», decía esta semana en una entrevista a este diario el jugador criado en los Maristas de Valencia, que llegó al club en 2011 y que ha ido quemando etapas hasta convertirse en ese portero fiable que todo gran equipo necesita para alcanzar grandes metas. Con sus paradas en el inicio del choque, Fede enseñó el camino a sus compañeros. Su fe espoleó a ElPozo, que hoy, a las ocho de la tarde y en el mismo escenario, el Palacio de los Deportes, se jugará el pase a unas semifinales más caras de lo previsto inicialmente teniendo en cuenta que su oponente solo fue séptimo en la temporada regular.

El equipo murciano arrancó el choque con un quinteto de contención para después, con la primera rotación, meter una velocidad más. Pero antes Miguelín dio el primer aviso al estrellar un balón en el poste y Fede tuvo que intervenir ante un lanzamiento de Sergio González, el jugador con más peligro del Ribera Navarra. Con Matteus, Andresito, Pito y, sobre todo, Fernando en el terreno de juego, los hombres de Diego Giustozzi dieron un paso adelante, aunque fue Álex, con un robo providencial, quien hizo el 1-0 a los 7 minutos de juego. El ciezano cazó un balón en el borde del área y conectó un derechazo que Gus no pudo atajar.

El tanto sirvió al equipo de Murcia para serenarse y quitarse de encima los miedos. Pero no sirvió para dominar a un rival sin complejos, que lo intentó en varias ocasiones, como en un disparo de Javi Mínguez a seis minutos y medio del final en una jugada que le costó a Matteus una tarjeta amarilla. Pero Fede, muy seguro, logró detener el balón. Ante la imposibilidad de llegar con ventaja hasta el marco rival, los visitantes buscaron el empate con disparos lejanos, pero siempre con el meta de ElPozo como protagonista.

Los locales, que tuvieron varias ocasiones en las botas de Fernando, el jugador más desequilibrante sobre la pista, tuvieron que bajar un poco la intensidad de su presión tras cometer la quinta falta a poco más de tres minutos del final. Pero precisamente en la búsqueda insistente de otro tanto, con Andresito y Pito provocando el error en la salida del balón de su rival, el brasileño sacó petróleo a 2:10 del intermedio tras cazar un balón y acomodarse hasta encontrar el hueco preciso que le permitió hacer el 2-0.

Al Ribera Navarra no le quedaba más remedio que arriesgar. Y lo hizo en el arranque del segundo período, pero la inspiración de Fede mantuvo la portería de ElPozo imbatida. Además, las faltas fueron cayendo rápidamente en el casillero de los tudelanos después varios robos de balón de los locales que tuvieron que cortar los hombres de Pato para evitar que la brecha fuera mayor.

Cuando se habían consumido cinco minutos del segundo acto, llegó el segundo tanto de Pito en el partido. Después de un robo de Andresito, quien se encontró en su disparo con la intervención de Gus, Pito aprovechó el rechace para en la segunda ocasión hacer el 3-0.

Pese a que quedaba mucho tiempo, ElPozo tenía bajo control el choque. El Ribera Navarra, por su parte, tuvo que asumir un nuevo riesgo, situando a Sepe como portero-jugador a 9:32 del final y justo después de cometer la quinta falta. Fede se creció aún más, demostrando que esta temporada ha alcanzado la madurez deportiva. Sin embargo, el conjunto murciano caía repetidamente en la precipitación cuando recuperaba el balón, concediendo mayor posesión a los de Tudela.

Andresito pudo sentenciar a tres minutos del final, pero su lanzamiento de doble penalti se encontró con la buena intervención de Gus, quien pese a haber encajado hasta ese momento tres tantos, volvió a estar sobresaliente, como ya ocurrió en el primer partido.

A 30 segundos del final, y después de parar varios lanzamientos del Ribera Navarra, el guardameta de Valencia volvió a ser protagonista al detener un doble penalti a Javi Mínguez con el que acabó un choque duro pero revitalizante para ElPozo, que huyó de esa forma de las tinieblas en las que se había instalado. Pero la misión aún está incompleta y le queda un episodio más, que se vivirá esta tarde. De nada servirá el triunfo de ayer si hoy no se certifica el pase.