El Cartagena hace los deberes y acaba segundo

El Fútbol Club Cartagena cierra el telón a la liga regular con victoria. Resultado corto pero suficiente para que los de Munúa terminen segundos en la clasificación. Rubén Cruz, con un perfecto remate de cabeza, hacía el único tanto del partido en el minuto 18.

El Cartagena tenía que hacer los deberes y ha cumplido su parte del trato. Pero no dependía de si mismo, por lo que los albinegros no cumplen el primer objetivo del año, ser líderes, aunque sí estarán en el play off de ascenso como segundo clasificado.

Con un equipo plagado de reservas, los albinegros dominaron los primeros 45 minutos con mucha facilidad. El Linense no mostraba oposición ni alma. Los de Roger llevaban una racha muy negativa de resultados, y la desidia mostrada en el Cartagonova, se puede llegar a comprender el bajón en la tabla de un equipo que, en la primera vuelta de la competición, llegaba a esta cita como cuarto clasificado.

El balón era local. La diferencia de posesión llegaba a ser abrumadora. Era cuestión de paciencia que llegara el primer tanto para el lado cartagenerista. Y esto ocurría en el minuto 18, cuando Rubén Cruz, tras un centro medido de Óscar Ramírez, subía el primer tanto al electrónico. Tras el gol, si alguien esperaba respuesta de los visitantes, se equivocaba. El primer acercamiento de los andaluces, que no tiro entre los tres palos, llegaba en el 41', cuando Cellerino, con un intento de vaselina, pretendía sorprender pero el balón se marchaba lejos de la portería defendida por Mario Fernández. Antes de esa única oportunidad para el lado visitante, Julio Gracia, Carrilo y Rui Moreira eran los dueños de la parcela central. Faltaba profundidad pero los intereses albinegros no parecían peligrar en ningún momento. Y con este escenario se llegaba al descanso.

En el segundo acto, otra vez apareció esa sensación, por parte del Cartagena, de que el trabajo estaba ya finiquitado cuando todavía restaban 45 minutos de partido. Eso, lo aprovechaba el Linense para meterse en el encuentro. Juampe fue el principal generador de peligro para su equipo. Con la reanudación del partido tras el descanso, el extremo de la Balona disparaba entre los tres palos por primera vez para su equipo. El tiro se encontraba con los guantes de Mario. Ambos, volverían a ser protagonistas de la ocasión más peligrosa para la escuadra visitante. El primer lanzamiento lo rechazaba Mario Fernández, la bola caía en los pies de Juampe y este estrellaría el esférico en la madera. Corría el minuto 69 y los futbolistas de Roger volvieron a creer en el empate. Eran los de la Línea de la Concepción los que tenían más presencia en el terreno de juego, los que manejan el ritmo del segundo acto, mientras el Cartagena era incapaz de acercarse a los dominios de Robador. La noticia positiva de estos 45 minutos es que volvía Santi Jara, un futbolista que llevaba apartado del verde 20 días por culpa de una lesión. Su aportación no fue la de otros encuentros, pero su presencia en el campo emite señales de tranquilidad al aficionado a las puertas de una cita tan importante como el play off de ascenso.

Al final, el resultado no se movería y el Cartagena se cuela como segundo en las eliminatorias por subir de categoría. Sus posibles rivales son el Real Madrid Castilla, Barakaldo y el Cornellá.