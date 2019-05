ElPozo, ante el primer examen final sin margen de error

ElPozo Murcia se la juega en dos partidos. Ya no hay posibilidad de cometer un error. Hoy y mañana tiene que ganar para que no acabe de una forma prematura e inesperada la primera temporada con Diego Giustozzi en el banquillo. El Aspil Ribera Navarra ganó el primer partido de los cuartos de final y puso toda la presión en su rival, con mayor presupuesto y obligado a estar en la final. De esa ansiedad tratará de sacar partido hoy (13.15 horas, Teledeporte) en el Palacio de los Deportes. «Es el partido más importante de la temporada pues ya no hay revancha y espero que saquemos conclusiones positivas de lo que pasó en Tudela; hay que saber responder en situaciones límite como esta», manifestó ayer el entrenador argentino, quien apostilló que «nadie consiguió algo en la vida sin pasar por momentos de dificultad y hay que ver qué clase de hombres somos».

Después de tres temporadas sin pisar la final con la misma base de jugadores en la plantilla, ElPozo necesita dar una alegría a su afición: ««Confío en que nuestro camino no acabe ni el sábado ni el domingo, pero hay muchas cosas por mejorar para seguir adelante. Veo al equipo responsabilizado ante su objetivo y hay que cambiar la sensación de pesimismo y aceptar el lugar en el que estamos pues este equipo no es ElPozo de hace unos años y todo pasa por ser obedientes con nuestras obligaciones», expresó Giustozzi, quien pidió a la afición que «venga a alentar al máximo a estos jugadores y no simplemente a disfrutar del espectáculo».