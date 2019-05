"No me voy a agarrar al banquillo"

"No me voy a agarrar al banquillo"

El madrileño no sabe si seguirá al frente del equipo o pasará a los despachos.

El Real Murcia ya ve la luz del largo túnel que ha tenido que recorrer esta temporada en Segunda División B. El conjunto grana ha vivido una de las temporadas más convulsas de su historia, tanto en el apartado institucional como en el terreno de juego, y mañana podrá fin a la agonía en el último partido del curso regular de la categoría de bronce frente al Sevilla Atlético (11.00 horas, Sevilla FC TV). A partir del lunes, el club murcianista comenzará a diseñar las bases del nuevo proyecto, en el que Julio Algar desempeñará un papel fundamental. El madrileño recaló en la Nueva Condomina para asumir la responsabilidad en la dirección deportiva previo paso por el banquillo, aunque no está descartado que continúe realizando este rol la próxima campaña. «Lo que decidamos será lo mejor para el Murcia, no para Julio Algar. No lo he decidido, tendremos que verlo. Pero no quiero agarrarme al banquillo, he venido a otra cosa. Tenemos que buscar a un entrenador con el perfil adecuado para que lleve a cabo lo que queremos hacer, si no se quedará en el aire como otras tantas veces», dijo ayer Algar.

«No vengo a vender humo diciendo lo que pensamos hacer y luego hagamos otra cosa. Queremos hacer un equipo competitivo, con hambre, con ilusión y que sea consecuente a lo que el club pueda pagar», continuó diciendo el técnico grana en la previa del choque frente al filial hispalense. Un partido que Algar afirmó ser «complicado» porque «nos jugamos el escudo que llevamos» y añadió que «hay que ser respetuosos y jugar con seriedad para no terminar la temporada con una imagen que no sería buena». El entrenador madrileño contará con la duda de José Ruiz, con fiebre en los últimos días, y la baja confirmada de Nahuel. Mientras que recupera al lateral derecho Parras. Así pues, tendrá a su disposición a 16 jugadores de la primera plantilla, por lo que citará a dos futbolistas del Imperial. Aunque no descartó la posiblidad de ampliar esa posibilidad siempre que se cumplan las siete fichas del primer equipo en el once. «Cuando regresemos de Sevilla la idea es citarnos el lunes para despedirnos y recoger las cosas. No tiene sentido seguir entrenando después de todo lo que ha pasado este año. Hay que empezar una nueva etapa», comentó Algar ante los medios de comunicación.

El entrenador grana no descartó los primeros nombres que han salido en los medios regionales para llegar la próxima temporada al club, como son los de los murcianos Juanra e Iván Pérez. Ni tampoco arrojó algo luz sobre la situación del canterano Juanma Bravo, quien finaliza contrato al no cumplir un mínimo de partidos esta temporada. «Intentaré convencer al jugador que quiera estar aquí, al que no quiera estar no voy a intentarlo porque no creo que se lo merezca. Hablo por cualquier jugador, no solo por Juanma. Si no tienen esa ilusión por venir al Murcia, no se merecen venir; y si están aquí y no tienen ganas, lo mejor es que se vayan», explicó.

Sobre la posibilidad de que continúe el portero Ian Mackay tras su brillante temporada, pese a la mala trayectoria del Real Murcia este año, Julio Algar no quiso descartar esa opción, aunque también fue realista. «No doy por perdido a ningún jugador que nos pueda interesar. A Mackay le quiere renovar todo el mundo y le podríamos convencer en dos minutos si le engañásemos con algo que no podemos permitirnos. El club va a llegar hasta donde pueda con cualquier jugador, no se va a engañar a nadie, para que cuando arranque la temporada no sea otra mentira. Mackay es un gran profesional y se ha ganado en el campo el respeto de poder de decidir, lo que elija seguro que será lo mejor para él», concluyó el entrenador grana ayer.