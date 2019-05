"Solo 6 o 7 jugadores dieron el cien por cien contra el Marbella"

El UCAM Murcia CF afronta el último partido de la temporada sin nada en juego después de dejar escapar sus posibilidades por adquirir el último billete hacia el play off de ascenso del grupo IV de Segunda B con la derrota frente al Marbella el pasado domingo. Juan Merino, entrenador universitario, quien sustituyó a Pedro Munitis con la intención de buscar la plaza en las eliminatorias, se mostró ayer muy molesto con una parte de su plantilla al dejar escapar el tren de la parte alta y llegar al partido de mañana frente al Talavera en La Condomina (18.00 horas, Footters) sin nada por lo que pelear. «Creía y pensaba que se podía conseguir el objetivo. Además, después de conocer la plantilla reforcé mi opinión. Se nos dio todo en el primer partido con nuestra victoria y la derrota del Badajoz en Melilla. Contra el Marbella hubo seis o siete jugadores que afrontaron el partido al cien por cien y luego hubo otros que con su comportamiento nos son dignos de vestir y defender esta camiseta. Ante eso sí me duele mucho como entrenador. Soy así. No fui claro después del partido porque pensé que había que había que apaciguar este tema», confesó ayer en la previa del choque.

«No voy a individualizar porque queda un partido. Si nos hubiéramos metido, habría cambiado cosas que no me han gustado. No puede ser que un equipo pase de competir al doscientos por cien y llegar a Marbella sin hacer prácticamente nada en ataque. No hicimos nada bien. Con esa actitud es imposible ganar. Tú puedes ganar o perder, pero no así. Yo soy un entrenador que voy a muerte en cada partido. Es muy duro para la plantilla ver jugadores que no dan su mejor nivel sobre el césped», continuó diciendo el técnico universitario, visiblemente dolido por lo ocurrido la pasada joranda.

El entrenador gaditano no desveló si iniciará el nuevo proyecto del UCAM en Segunda División B, aunque sí que dejó claras sus intenciones. «Aquí se trabaja muy bien en todos los sentidos. Es un placer para cualquier entrenador estar aquí por todos los recursos que disponen, la capacidad de plantilla que puede tener y las instalaciones. Se dan muchos condicionantes para que este equipo sea muy apetitoso para cualquier entrenador», explicó y añadió que «estaría loco de contento de que me dieran esa oportunidad, pero en ningún momento hemos hablado. El club tiene la libertad de elegir el entrenador que quieran. Creo que el concepto que tienen del cuerpo técnico es bastante bueno y yo estaría encantando de seguir. Estoy muy agradecido por sus palabras, aunque luego tomen otra postura», concluyó.